Quanto vale la Porsche di Anna Falchi e i modelli di auto che nel 2023 sono ottimi investimenti per la famiglia

Il primo pensiero quando decidiamo di comprare l’auto per la famiglia riguarda il prezzo e l’assicurazione che andremo a pagare. Quasi mai pensiamo che l’auto possa essere un investimento e che dovremmo comportarci di conseguenza. Alcuni Vip invece lo fanno e possono darci dei suggerimenti. Quanto vale la Porsche di Anna Falchi

È stata molto criticata per aver parlato durante le interviste della sua auto che vale quanto un appartamento. Ma Anna Falchi lo ha fatto cercando di spiegare come la sua passione per le auto si abbini a quello per gli investimenti. L’attrice di Tempere ama spendere i suoi soldi avendo ben chiara la prospettiva futura della spesa. È questo atteggiamento che potrebbe aiutarci a migliorare l’aspetto economico e finanziario della nostra vita famigliare.

Anna Falchi è appassionata di auto e non ne guida una qualsiasi. La sua auto è una Porsche che per molti può sembrare solo uno sfoggio di ricchezza. Vale tra gli 80.000 e i 110.000 mila euro cioè quanto un appartamento. E proprio come un appartamento anche le auto di lusso potrebbero essere degli investimenti. Dal punto di vista finanziario, i modelli Porsche GT e le serie speciali e limitate come la 991 o la 911 R hanno dimostrato di riuscire a mantenere il loro valore nel tempo.

Guardare al futuro

Quanto vale la porsche di Anna Falchi? Vale quasi 100.000 euro ma sono soldi ben spesi. Le auto di lusso sono beni tangibili che per questo motivo si differenziano rispetto ad altri investimenti come quelli azionari. Il marchio Porsche propone diverse soluzioni con prezzi equi e potenziale crescita del valore che permette di ammortizzare i costi assicurativi. I modelli 996 e 997 hanno prezzi relativamente bassi, aumentano di valore se ben tenuti e hanno una richiesta sempre in aumento. Il costo assicurativo si aggira sui 900 euro all’anno più 1.960 euro di superbollo.

Le Porsche naturalmente non sono le uniche auto ad avere queste caratteristiche. Nel 2023 le auto che sono considerate come potenziali investimenti perché incrementano il valore sono quelle dell’Alfa Romeo. Il modello 4C ha una caratteristica fondamentale. Non è previsto un seguito nella produzione della serie, rimarrà un modello unico e tra qualche anno sarà molto ricercata dai collezionisti. Il prezzo oggi si aggira sui 50.000 euro, il costo assicurativo è di 1.200 euro all’anno.

Quanto vale la Porsche di Anna Falchi e altre auto davvero potenti

È un altro modo di intendere l’acquisto dell’auto. Le utilitarie perdono subito il 30% del valore non appena escono dalla concessionaria. Le auto di lusso costano di più però mantengono più facilmente il valore. Chi può permettersi la spesa può avere un grande risparmio nel futuro. Per chi non ha grandi capitali da investire, nel 2023 sarebbe una bella idea comprare la Toyota GT86 o la Subaru BRZ. Costano circa 20.000 euro, hanno motori 2.0 aspirati e turbo a basse emissioni. Sono auto che in futuro i collezionisti o gli appassionati potrebbe valutare in maniera davvero soddisfacente.

È un piacere guidarle e ci permettono di recuperare l’investimento fatto. Alcune auto sono davvero amiche del nostro portafoglio. Come per esempio la Mazda MX-5 conosciuta con il nome di Miata. Aumenterà il suo valore nel corso di questo e del prossimo anno perché ha un motore 4 cilindri in grado di raggiungere 133 CV di potenza. Queste sono ottime caratteristiche per chi sta cercando un vero affare.