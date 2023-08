Quanto costa passare una notte all’Armani Hotel Milano? Ecco i prezzi delle camere e della suite con vista sul Duomo

Armani Hotel Milano è un albergo esclusivo a 5 stelle. Una location di lusso proprio al centro della città. Ma ti sei mai chiesto quanto costa passarci una notte? Scopri i prezzi delle varie stanze.

Milano è indubbiamente una delle città più cosmopolite d’Italia. Da sempre il capoluogo lombardo è considerato un luogo dalla mille opportunità dove poter lavorare e studiare.

Ma Milano è anche la città della moda e una città alla moda. Boutique di brand famosi, fashion week, caffè storici e terrazze dove puoi goderti l’aperitivo e una vista mozzafiato.

Se hai deciso di visitare la città e immergerti nella sua magica atmosfera troverai anche tantissimi hotel adatti ad ogni tipo di tasche.

Alcuni economici altri davvero particolari e di lusso.

Qualche curiosità

Hai mai sentito parlare dell’Armani Hotel Milano? Un albero a 5 stelle situato proprio in centro e nei pressi del Duomo. Una location di lusso che offre all’ospite una vacanza davvero indimenticabile. Non solo camere uniche ed eleganti in stile Giorgio Armani, ma l’hotel offre anche un servizio impeccabile e una cucina davvero raffinata.

Se vuoi rilassarti, puoi anche usufruire della SPA situata all’ottavo piano. Un ambiente di 1000 metri quadri, davvero perfetto. Il personale specializzato riuscirà a farti vivere un’esperienza sensoriale unica.

Quanto costa passare una notte all’Armani Hotel Milano?

Ma parliamo di costi. Come potrai immaginare, essendo un hotel di lusso i prezzi non sono bassi e accessibili a tutti.

Ma sogniamo un po’. Ci sono varie tipologie di stanze. Ad esempio, l’Armani Deluxe Room può ospitare fino a 2 persone e dispone dell’area letto e di un bagno rivestito in marmo. Naturalmente i prodotti disponibili sono tutti marchiati Armani Privé.

I costi variano in base al giorno di prenotazione. Nel mese di agosto, per una notte e per una persona, il prezzo della stanza è di 1.150 euro. Per la colazione aggiungi 35 euro in più.

Tra le varie tipologie di camere puoi trovare anche la Armani Signature Suite Gym. Un miniappartamento a due piani con la palestra e anche la cucina. Costo? 8.000 euro a notte (agosto).

Non poteva mancare la Armani Milano Suite situata al sesto piano dell’hotel con vista sul Duomo. Ingresso, stanza con cabina armadio, cucina privata e non solo. Tutto questo al costo di 10.000 euro a notte (agosto).

Quanto costa un caffè e una bottiglia di acqua?

Ora che hai scoperto quanto costa passare una notte all’Armani Hotel Milano, dai un’occhiata anche ai prezzi del bar.

L’espresso ha un costo di 6 euro mentre il cappuccino di 7 euro. Non bevi caffè, niente paura puoi prendere quello di orzo a 6 euro.

Se ordini l’acqua, naturalmente non ti arriverà una bottiglia qualsiasi ma quella marchiata Armani. Sia l’acqua frizzante che quella naturale (750 ml) hanno un costo di 8 euro.