C’è una categoria particolare di investitori che sono sempre alla ricerca di azioni che pagano importanti dividendi. Dove per importante si intende un rendimento superiore ad almeno il 5%. Questo approccio per la gestione del patrimonio personale potrebbe essere molto efficacie per il lungo periodo. In questo modo, infatti, ci si garantisce una rendita annuale costante e ci si fa forza della crescita dei mercati azionari nel lungo periodo. Ricordiamo, infatti, che su un periodo di 10 anni la probabilità che un indice azionario sia in guadagno è superiore al 10%.

Azioni da evitare se si è alla ricerca di dividendi dal rendimento eccellente

Per la tipologia di investitore descritta in precedenza ci sono delle azioni da evitare se si è alla ricerca di dividendi dal rendimento eccellente. Fatta eccezione per alcuni azioni che non distribuiscono la cedola in quanto in difficoltà finanziarie, infatti, c’è tutta un insieme di titoli azionari che, nonostante eccellenti performance borsistiche, distribuisce dividendi dal rendimento irrisorio. I portabandiera di questo tipo di azioni sono Campari e Ferrari. Il primo, infatti, negli ultimi sette anni ha sempre distribuito il dividendo, ma con un rendimento massimo inferiore allo 0,80%. La cosa è ancora più sorprendente se si pensa che il payout si aggira intorno al 20%. Anche per le azioni del Cavallino Rampante il dividendo è stato sempre distribuito negli ultimi sette anni, ma il rendimento massimo non ha mai superato l’1,2%.

Tendenza rialzista in corso per il titolo Campari, ma le quotazioni stentano ad accelerare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 4 settembre a quota 12,075 €, in rialzo dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e si sta muovendo secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 11,888 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Per le azioni Ferrari la svolta rialzista potrebbe essere vicina: le indicazioni dell’analisi grafica

l titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 4 settembre in ribasso dello 0,25% a quota 283,5 €, rispetto alla seduta precedente.

Come già evidenziato in un precedente articolo, la tendenza in corso è ribassista. Adesso, però, i nodi sono arrivati al pettine. La tenuta del supporto in area 283 € potrebbe favorire un rimbalzo delle quotazioni. In caso contrario, il prezzo delle azioni Ferrari potrebbe accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.