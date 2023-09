Visitare i Musei Vaticani completamente gratis: ecco come fare più un consiglio per saltare la fila

I Musei Vaticani sono tra i musei più belli e visitati al Mondo. Ma vuoi sapere come entrare gratis? Scopri i dettagli.

Con l’aumento dei beni di consumo e i rincari delle bollette, non è sempre facile arrivare a fine mese. Per questo motivo le famiglie italiane devono monitorare le spese in uscita e trovare il modo giusto per mettere qualche soldo da parte.

È importante risparmiare ma senza rinunciare a qualche piccolo piacere.

Ad esempio, non tutti hanno la possibilità di viaggiare verso mete lontane. Allora si cerca di rimanere in Italia, visitando le meraviglie di casa nostra.

Roma la città eterna

Come non iniziare da Roma, che nel 2022 ha registrato 15.000 presenze.

D’altronde la città eterna ti lascia senza fiato con le sue bellezze infinite. Ogni strada della Capitale ha qualcosa di straordinario da vedere.

Un patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale che non ha eguali.

Orientarsi tra le varie bellezze di Roma non è facile, soprattutto se hai a disposizione uno o due giorni.

Oltre, al Colosseo, la Fontana di Trevi e la chiesa di San Pietro altra tappa obbligatoria è quella dei Musei Vaticani.

Parliamo di uno dei musei più famosi e visitati al Mondo, fondato da papa Giulio II.

Mummie egizie, busti antichi, carte geografiche, opere moderne. C’è davvero tantissimo da visitare. Fino ad arrivare alla Cappella Sistina, dove puoi ammirare anche il noto Giudizio Universale di Michelangelo.

Come visitare i Musei Vaticani completamente gratis: tutti i consigli

Ma quanto costa il biglietto per visitare i Musei Vaticani?

Il biglietto intero e senza prenotazione ha un costo di 17 euro. Per saltare la fila devi aggiungere 5 euro ma è obbligatoria la prenotazione online.

Chi può comprare il biglietto a costo ridotto? I minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, pagano 8 euro (più 5 euro se vogliono evitare la fila). Stesso costo anche per gli studenti, gli istituti universitari e i pellegrinaggi.

Mentre per le scuole e i seminari, il biglietto ridotto ammonta a 4 euro. Per saltare la fila devi aggiungere 2 euro.

Ma sai che puoi entrare nei Musei Vaticani senza pagare il biglietto? Questa opportunità viene concessa ogni ultima domenica del mese dalle ore 9 del mattino e fino alle ore 14. L’ultimo ingresso è previsto alle ore 12.30. Ecco, quindi, come visitare i Musei Vaticani completamente gratis.

Quando visitare il Colosseo e gli altri musei gratuitamente?

Se invece ti trovi a Roma la prima domenica del mese, ad esempio, potrai andare a visitare gratuitamente il Colosseo e il Foro Romano-Palatino, la Galleria Borghese, il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo. Ma alcuni Musei Statali e quelli Civici.