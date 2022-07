In casa c’è sempre qualche lavoro di manutenzione da fare. Anche se a volte non ci vogliamo fare caso, con l’uso e col passare del tempo qualsiasi oggetto, inevitabilmente, si rovina. Ci sono casi in cui il lavandino, il frigorifero, la lavatrice ecc. richiedono addirittura di essere sostituiti.

Solitamente vediamo solo il lato negativo di questa situazione, per esempio i soldi che spenderemo per acquistare l’oggetto nuovo. In realtà può essere un’ottima occasione per rinnovare l’abitazione, renderla più confortevole e anche più bella.

Molte case, costruite anni addietro, erano state dotate di vasca da bagno e non della doccia. Valutando i consumi d’acqua e quindi i costi sulla bolletta, e la praticità, sicuramente la seconda esce vincente. Ecco perché sono molti coloro che desidererebbero sostituire la prima con la seconda.

Oggi vedremo quanto costa e come sostituire la vasca da bagno e qual è il metodo più semplice per farlo. Infatti, oggigiorno esistono metodi che consentono di non distruggere il bagno, rendendolo per settimane inutilizzabile.

Grazie a questi interventi potremo addirittura pensare di non rinunciare a nessuna delle 2 opzioni. Ma vediamo come.

Quanto costa e come sostituire la vasca da bagno con la doccia risparmiando senza rompere le piastrelle

La sostituzione della vasca da bagno con la doccia è un intervento molto richiesto. In alcune circostanze serve per guadagnare spazio all’interno della sala da bagno. Spesso, però, l’obiettivo è potersi lavare con facilità nel minor tempo possibile.

Le occasioni per un bagno caldo sono veramente rare nel mondo attuale. Ecco perché potersi infilare sotto la doccia, senza rischiare di allagare il bagno, è un confort importante. Inoltre, ci permette di risparmiare notevoli metri cubi di acqua.

Se si vuole procede con la sostituzione, la prima cosa da fare è rivolgersi a una ditta specializzata. Le opzioni sono 2: una consiste nel rimuovere totalmente la vasca e l’altra che questa diventi una doccia. Quindi si realizzerà in pochissimo tempo un box che copra l’intera vasca o la metà di questa. In quest’ultimo caso, senza che una mattonella venga spostata, il costo è di circa 400 euro.

Ovviamente si tratta di installare box doccia base. Il costo sale se si desiderassero degli accessori, un idromassaggio e molto dipende dai materiali.

La sostituzione in muratura avrà un costo dai 600 ai 1.000 euro. Questo comprende la rimozione della vasca, l’istallazione del piatto doccia e il collegamento al nuovo scarico.

Può capitare che nell’impiantare il box doccia si verifichino delle perdite dovute a un mal funzionamento della sigillatura. In questo caso, per rimediare, sarà sufficiente applicare dell’altro silicone idrorepellente tra le giunture del box e del piatto doccia. Il costo è di pochi euro.

