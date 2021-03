Risparmiare sui costi è sempre un grande vantaggio per una famiglia. L’uso di acqua è tra i consumi quotidiani di maggiore impatto. Infatti, oltre alla pulizia personale quotidiana, l’acqua viene impiegata nelle pulizie domestiche, per innaffiare le piante, per cucinare.

Pertanto, imparare a utilizzarla diligentemente e risparmiare sui consumi può fare la differenza. Cambiare il proprio stile di vita con piccoli gesti è, poi, un atto di grande consapevolezza e altruismo. In questo articolo si comincia da un’azione comunissima, farsi la doccia. Ecco spiegati la doccia del marinaio e altri modi per sprecare poca acqua per la doccia.

Un’azione veloce

Riuscire a lavarsi velocemente ha molti vantaggi: quando si è di corsa per un appuntamento, ma soprattutto in un’ottica di risparmio e di tagli dei costi. La bolletta dell’acqua negli ultimi anni ha subito un rincaro (Istat +9,4% 2015). Si stima che una famiglia di 3 persone spenda da 300 a 500 euro annui (la spesa maggiore è nelle città e al Nord).

Per una doccia non troppo lunga (circa 5 minuti) si usano circa 80 litri d’acqua. Per questa ragione è sempre preferibile a un bagno, dove se ne sprecano circa 130 litri. Un uso moderato e consapevole dell’acqua, oltretutto, diventa un piccolo gesto per contribuire a preservare le risorse del Pianeta. Se ci si chiede come sia possibile lavarsi bene usando poca acqua, ecco qualche suggerimento.

La doccia del marinaio e altri modi per sprecare poca acqua

La doccia del marinaio prende il nome dal frequente uso che ne fanno coloro che vivono in barca. Avendo risorse di acqua dolce limitate, si preferisce risparmiare utilizzando questo trucco fantastico.

Esso consiste nel bagnarsi velocemente sotto il getto della doccia. Dopodiché bisogna chiudere l’acqua e insaponarsi bene. Una volta fatto, si riapre il getto e si sciacqua il sapone velocemente. Per l’acqua calda, si può pensare a istallare una valvola che la mantiene costante. Oppure, mentre l’acqua si riscalda – sperando di avere una caldaia abbastanza efficiente- si può usare quell’acqua per lavarsi i denti, oppure raccoglierla per un bucato a mano o per lavare a terra. Per i benefici dell’acqua fredda, invece, si può leggere questo articolo.