Quanto costa dormire in Puglia nella masseria di Ronn Moss, ex Ridge Forrester della soap opera Beautiful

Molti personaggi famosi decidono di investire i propri soldi in attività alberghiere e di ristorazione. Ad esempio, l’attore americano Ronn Moss ha acquistato in Puglia una favolosa masseria. Scopriamo i prezzi delle sue camere.

Negli ultimi anni la Puglia è diventata non solo la meta preferita di molti vacanzieri, ma ha anche scatenato l’interesse e la curiosità di alcuni personaggi famosi nazionali ed internazionali.

La famosissima cantante Madonna ha festeggiato, i suoi 63 anni, in un lussuoso resort vicino al mare, in provincia di Brindisi. Mentre la maison Dolce & Gabbana, nel mese di luglio, ha voluto rendere omaggio alle bellezze di questa Regione organizzando delle bellissime sfilate ad Alberobello e Ostuni.

Ma sembra che il tacco d’Italia sia anche molto interessante per l’acquisto di masserie, trulli, terreni e case da sogno. Il mercato immobiliare pugliese è in gran fermento.

C’è chi decide di investire i propri soldi in appartamenti privati e chi, invece, si butta a capofitto in attività di ristorazione e in quelle alberghiere.

L’amore per la Puglia

Tutti conosciamo l’attore americano Ronn Moss. Ha interpretato per ben 25 anni (dal 1987 al 2012) il ruolo del mitico Ridge Forrester nella soap opera cult Beautiful.

Non solo attore, ma anche musicista e cantante, Ronn Moss ha un forte legame con l’Italia. Ha partecipato a molti programmi televisivi italiani e qualche giorno fa lo abbiamo visto sfilare sul red carpet di Venezia.

Ronn Moss ama molto la Puglia, infatti si è trasferito a Fasano, un paese della provincia di Brindisi. Ma ha anche deciso di investire i suoi soldi proprio in questa Regione. Come?

Ha acquistato una masseria extralusso che prende il nome di “Masseria Paretano”. La struttura del 1800, si trova nel tratto del litorale adriatico che va da Polignano ad Ostuni. Un Country Resort completamente immerso nella natura.

La masseria offre un centro Spa & Wellness, la possibilità di fare delle passeggiate a cavallo o un giro in mongolfiera, dal costo di 150 euro a persona per un tempo di 60 minuti.

Ecco quanto costa dormire in Puglia nella masseria di Ronn Moss

Parliamo di prezzi e scopriamo quanto costa dormire nelle stanze della struttura.

Ad esempio, se si vuole pernottare dal 17 al 18 settembre 2023, la camera Classic (18 mq), ha un costo di 92 euro compresa la colazione.

Mentre dormire nella stanza Comfort (24 mq) il prezzo sale a 115 euro. Se hai bisogno anche di letti singoli, puoi prenotare nella camera Family. Il costo è di 168 euro, colazione compresa.

Ecco quanto costa dormire in Puglia nella masseria di Ronn Moss. I prezzi sono quelli riportati sul sito ufficiale e variano in base al periodo e ai servizi.