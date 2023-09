Le azioni ENEL dominano il Ftse Mib e partono al rialzo, senza dimenticare l’eccezionale dividendo

Buona parte del merito della buona performance del Ftse Mib che in una singola seduta ha guadagnato oltre l’1,3% è da attribuire alla performance di ENEL che ha guadagnato oltre il 3%. Ricordiamo, infatti, che il titolo da solo rappresenta circa il 9% della capitalizzazione di Piazza Affari. Ma se le azioni ENEL dominano il Ftse Mib e partono al rialzo, quale potrebbe essere il loro futuro? Prima di proseguire un parola sull’eccezionale dividendo che la società distribuisce ormai da anni.

Le raccomandazioni degli analisti

Lo stato delle raccomandazioni sul titolo è riassunto nel grafico seguente dove sono riportati i target a un anno a partire da quello più pessimista a quello più ottimista. Per i 17 analisti consultati che offrono previsioni di prezzo, il prezzo obiettivo medio esprima una sottovalutazione di oltre il 20%. Non sorprende, quindi, che ben 18 analisti su 18 hanno una raccomandazioni di acquisto. Da questo punto di vista, quindi, le azioni ENEL rappresentano un ottimo investimento per il lungo periodo.

La valutazione sulla base di multipli di mercato

La valutazione di ENEL utilizzando i multipli di mercato non è semplice in quanto ci sono indicazioni contrastanti. Ad esempio, rapporto tra prezzo e utili e pari a circa 20x, un livello circa il doppio rispetto al livello spartiacque tra sopravvalutazione e sottovalutazione che si colloca in area 10x.

Se, invece, si considerano il rapporto prezzo su fatturato e il rapporto EV/EBITDA le azioni ENEL risultano essere sottovalutate.

Le azioni ENEL dominano il Ftse Mib e partono al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 14 settembre a quota 6,322 €, in rialzo del 3,20% rispetto alla chiusura precedente.

Era da inizio aprile che sul titolo ENEL non si vedeva un rialzo così importante, a conferma del buon momento del titolo. Tuttavia, la vera prova di ritrovata forza rialzista incombe. In area 6,382 €, infatti, passa una forte area di resistenza che già in passato ha impedito la prosecuzione del rialzo. Qualora questa volta il break rialzista dovesse riuscire, allora il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

In caso contrario potremmo assistere a una nuova fase ribassista.

