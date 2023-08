Quanto costa dormire nel resort di lusso in Puglia amato da Madonna, Justin Timberlake e i coniugi Beckham?

Molte star nazionali ed internazionali passano le loro vacanze in Puglia. Sole, mare e tanta tranquillità. C’è un resort dove amano trascorrere i loro momenti di relax. Ma quanto costa dormire una notte in questa struttura di lusso? Scopriamo i prezzi.

La Puglia è indubbiamente una delle Regioni più visitate della Penisola. Mare incontaminato, spiagge bianchissime e panorami da togliere il fiato. Non è da meno l’entroterra, tutto da scoprire. Piccoli borghi che sembrano usciti dalle fiabe, distese di ulivi, paesaggi rurali, masserie antiche, ecc.

Per non parlare della tradizione gastronomica, un tripudio di sapori, odori e alimenti genuini. Non solo le classiche orecchiette con le cime di rape, ma anche le friselle, le cozze tarantine, il capocollo di Martina Franca, il pasticciotto, ciceri e tria (pasta fresca con ceci) e così via. Ci fermiamo qui, perché l’elenco è davvero infinito e ogni parte della Regione ha il suo piatto tipico.

Cos’è Borgo Egnazia

Negli ultimi anni la Puglia è stata letteralmente presa d’assalto. Molte celebrità di casa nostra, ma anche internazionali, hanno deciso di passare le loro vacanze in questa Regione.

Un posto, in particolare, è molto amato e si trova nel cuore della Puglia, precisamente a Savelletri di Fasano. Immerso tra gli ulivi e vicino al mare c’è Borgo Egnazia, un resort di lusso.

Una location unica, che offre all’ospite un vero e proprio viaggio tra tradizione e innovazione. Il luogo si ispira alle forme e ai materiali di un tipico villaggio pugliese.

Piscina interna ed esterna, SPA, golf club, palestra, ristoranti, bar, ecc. Il Borgo è dotato di tantissimi servizi adatti a coccolare il cliente.

Quanto costa dormire nel resort di lusso in Puglia amato da molte star

Le star che sono passate in questo resort sono davvero tante. Russell Crowe, Lady Gaga, David e Victoria Beckham. La cantante Madonna ha festeggiato proprio qui i suoi 63 anni, mentre Justin Timberlake e Jessica Biel hanno coronato il loro sogno d’amore nel Borgo.

Ma quanto costa dormire in questo resort di lusso?

Ad esempio, La Corte Magnifica è una suite dotata di divani, caminetto, tavolo in pietra e zona notte con letto super king size, ha un costo di circa 2.000 euro a notte. Colazione inclusa.

Borgo Casetta Splendida è uno spazio adatto alla famiglia. È dotata di tutti i confort, un cortile privato e una terrazza panoramica. Prezzo medio per una notte a settembre? Intono ai 1.900 euro, colazione inclusa.

Casa Stupenda, invece, è una struttura immersa negli ulivi, costruita in pietra locale e dotata di piscina privata. Una Massaia, inoltre, preparerà per l’ospite dei buonissimi piatti tipici pugliesi. Costo per una notte? Intorno ai 3.000 euro.

Qualche altra curiosità

Borgo Egnazia dispone anche della Casa Patronale. Una struttura di 5.382 metri quadrati immersa tra alberi di ulivi, piante di limoni, fichi d’india, ecc.

Il costo medio per notte si aggira intorno ai 20.000 euro. Ecco, quindi, quanto costa dormire nel resort di lusso in Puglia amato da molte star.

Naturalmente i costi variano in base ai mesi e ai giorni di prenotazione.