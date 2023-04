Magnifica questa antica città della Puglia accarezzata dal mare e protagonista dell’ultima campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana

La maison Dolce&Gabbana sceglie le bellezze della Puglia per presentare la sua ultima campagna pubblicitaria diretta da Attilio Cusani. Protagonista indiscussa è una delle più belle città della provincia di Bari. Scopriamo di quale cittadina parliamo.

Scelte all’avanguardia, stile unico e materiali eccellenti. Dolce&Gabbana è uno dei brand iconici più famosi al Mondo e che rappresenta appieno lo spirito del Made in Italy.

La casa di moda è stata fondata nel 1985 da Domenico Dolce e Stefano Gabbana e nel tempo è diventata un vero e proprio Impero.

Gli abiti in passerella sono delle opere d’arte create dalle sapienti mani di sarti e ricamatori.

Ogni collezione è pensata per unire perfettamente tradizione e innovazione.

Negli anni sono state tante le star che hanno rappresentato lo stile unico del brand: Monica Bellucci, Isabella Rossellini, Madonna, Beyoncé e così via.

Magnifica questa antica città della Puglia accarezzata dal mare: perfetta per rappresentare il brand

L’amore per l’Italia, la sartorialità e l’eleganza hanno contribuito a creare una vera e propria identità riconosciuta in tutto il Mondo.

Basta evocare il nome del brand per pensare subito alla Sicilia. Infatti, i due stilisti sono molto legati a quest’isola e spesso, nelle loro campagne pubblicitarie, mostrano le sue bellezze.

Ma per lanciare la nuova campagna “Underwear” primavera-estate 2023, la maison Dolce&Gabbana sceglie la Puglia. Una serie di scatti e un video (accompagnato dalla musica dei Nu Genea) mostrano dei ragazzi che trascorrono una giornata al mare. Il porticciolo, il mare e i vicoli sono quelli della splendida città di Monopoli.

Monopoli è perfetta per rappresentare lo stile del brand. Parliamo di una graziosa cittadina in provincia di Bari, che si affaccia sul mar Adriatico.

Il porto è uno dei luoghi protagonisti del video. Un posto molto pittoresco caratterizzato dalle tipiche e variopinte imbarcazioni da pesca. Durante le belle serate d’estate, è d’obbligo passeggiare al porto per godere del profumo del mare e dell’aria fresca.

Cosa visitare

Possiamo visitare Monopoli in un unico giorno. Dopo aver ammirato il centro storico, caratterizzato da vicoli strettissimi, ricchi di storia e palazzi antichi, fermiamoci ad ammirare la Cattedrale dedicata alla Madonna della Madia. Patrona della città.

Bellissima con la sua monumentale facciata. L’interno della chiesa è ricco di decorazioni, fregi e marmi policromi. La cappella dedicata alla Madonna della Madia ospita una bellissima icona della Vergine.

Merita una visita anche il Castello Carlo V. Ha una forma pentagonale, tipica dei fortilizi del ‘500. Oggi è sede di convegni, eventi e mostre.

Uno dei luoghi d’incontro della città è Piazza Vittorio Emanuele. Il “Borgo, come lo chiamano gli abitanti del luogo, è uno spazio molto ampio (circa 18.000 mq) che ospita il monumento ai Caduti. Una peculiarità di questa piazza è la presenza di gallerie sotterranee. Erano utilizzate dai cittadini per ripararsi dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Magnifica questa antica città della Puglia accarezzata dal mare. Non solo in estate, ma i visitatori possono andare alla ricerca di meravigliose spiagge e piccole calette anche in inverno.