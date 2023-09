Raccogliere frutta dagli alberi pubblici comporta una multa? Ecco cosa dice la legge 

Che cosa dice la legge sul raccogliere un fiore o della frutta da alberi pubblici? Si prevede una sanzione per questo comportamento? Vediamo che cosa si rischia se si decide di farlo.

La natura è bellissima e spesso le persone si fanno prendere un po’ la mano. A volte hanno dei comportamenti inopportuni e prelevano cose da luoghi pubblici, spesso andando incontro a delle sanzioni per questo.

Sono previste delle leggi per la tutela dell’ambiente, ma spesso ci si chiede se una cosa si può o non si può fare. Ad esempio, raccogliere frutta dagli alberi pubblici comporta una multa? La legge dice che si va incontro ad un provvedimento? È un aspetto che in molti sottovalutano o non considerano ed è opportuno informarsi adeguatamente.

Potremmo pensare d’istinto che non succede nulla se raccogliamo qualcosa di così piccolo, un fiore o un frutto dove ce ne sono tantissimi. Non sempre, però, le norme sono in linea con i nostri pensieri. In questo caso, ecco come funziona.

Raccogliere frutta dagli alberi pubblici comporta una multa? Cosa si rischia

Pensiamo a ritrovarci in un bel giardino pubblico o comunale ed essere accanto ad un albero con dei fiori colorati e profumati. Di sicuro, ci verrà la tentazione di strapparne uno e di regalarlo o di tenerlo per noi e portarlo a casa. La stessa cosa potrebbe accadere vedendo della frutta con il sentire la tentazione di prenderla per mangiarla.

La legge dice che, quando si prende una cosa pubblica, si va incontro al reato di furto e si parla anche di danneggiamento se, nel farlo, si rovina l’elemento pubblico. Tuttavia, bisogna considerare il valore dell’oggetto rubato e un fiore o un frutto di certo hanno un valore minimo.

Recentemente è stato introdotto nel codice penale il fatto che, se il danno è “tenue”, non c’è nessun tipo di processo. Quindi, prendere un fiore o un frutto non ha conseguenze penali.

Diverso è se nel farlo si danneggia una parte della pianta o della siepe. In questo caso è prevista una sanzione amministrativa, ovvero il pagamento di una multa che varia a seconda dell’entità del danno.

Attenzione alle ordinanze comunali

Bisogna stare molto attenti alle norme emanante dal Sindaco del paese. Se si è stabilito che non si può prendere frutta e fiori dagli alberi di un giardino pubblico, allora non si può e infrangere questa regola comporta l’intervento della polizia municipale con una conseguente contravvenzione.