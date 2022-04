Il cambio del filtro dell’olio e dell’aria dell’auto sono due operazioni che, in genere, vengono fatte nell’ambito del tagliando di ogni singola vettura. Attorno al tema è bene fare una serie di precisazioni, che possono aiutare chi non è esperto di motori ad avere un quadro generale delle cose.

Costo cambio filtro olio e filtro aria, meglio guardare a lungo termine

Il cambio del filtro olio e del filtro aria sono operazioni non molto care. Sono componenti che possono costare rispettivamente tra i 20 ed i 40 euro e tra i 15 ed i 20 euro più la manodopera. L’ideale, però, è inserire le sostituzioni nell’ambito del programma di manutenzione della propria auto.

Fare il tagliando, infatti, rappresenta un investimento che ritorna nel lungo termine con affidabilità e longevità del veicolo. Quando perciò ci si chiede quanto costa cambiare il filtro olio o dell’aria, è bene leggere attentamente quanto segue.

Per capire quando fare il tagliando ci sono diverse vie. Le auto moderne riferiscono attraverso il quadro strumenti quando è il momento di fare manutenzione. Qualora, invece, ciò non accada è possibile reperire le scadenze sul libretto delle istruzioni, sul sito del produttore o contattando la casa madre. Le discriminanti sono due: o ogni tot di tempo (ad esempio un anno) o per chi fa tanti chilometri ogni “tot” di strada percorsa (ad esempio 20.000 chilometri). Ogni casa ha le sue linee guida.

Quanto costa cambiare il filtro olio, aria della nostra auto e ogni quanto va fatto il tagliando e quali sono i consigli per risparmiare soldi sulla manutenzione

Il tagliando può essere effettuato da qualsiasi operatore iscritto all’albo degli autoriparatori. Qualora si voglia mantenere la garanzia, è necessario scegliere un servizio che preveda l’utilizzo di ricambi originali da riportare in fattura. Va detto che, oltre i due anni di vita che sono previsti per legge, qualora il produttore offra coperture più lunghe, per il mantenimento potrebbe richiedere che la manutenzione sia effettuata presso le proprie strutture o reti autorizzate.

Esaurita questa puntualizzazione, può iniziare una valutazione su dove portare il mezzo per il tagliando. In questi casi gli strumenti per le valutazioni sono gli stessi che regolano qualsiasi logica di mercato. In rete, ad esempio nei gruppi di discussione in cui si riuniscono persone che hanno la stessa auto, si possono reperire informazioni su preventivi ed anche esperienze di ciascun utente con gli operatori delle diverse zone. Senza dimenticare che resta il buon vecchio passaparola tra parenti, amici e conoscenti. Alcune officine sui loro siti ufficiali offrono anche la possibilità di elaborare dei preventivi.

Il costo

Non si può dire quale sia il costo di un tagliando in modo oggettivo. Infatti si tratta di un processo nel quale si “esamina lo stato” dell’auto. Si opera, infatti, con controllo dei liquidi, la sostituzione del filtro dell’olio, dell’aria e dell’abitacolo. Si analizzano aspetti come gli pneumatici, i freni, le sospensioni, l’impianto di climatizzazione, la trasmissione. Ogni auto, inoltre, potrebbe avere delle procedure peculiari che sono indicate dalla casa madre che devono essere seguite. Questo fa sì che per ogni tagliando progressivo si possano avere precise spese diverse. Si arriva così ad una potenziale diversità dei costi da sostenere in diverse fasi della vita di una vettura. Il tagliando auto non è obbligatorio, ma ci sono pochi dubbi sulla sua utilità.

