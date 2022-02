Ci troviamo in pieno inverno e le temperature sono quelle più fredde dell’anno. Quando arriva il freddo, conviene ricorrere ai ripari e soprattutto a qualche sistema per riscaldarsi. Per la nostra persona si scelgono i capi di vestiario più pesanti e anche più efficienti a tener lontano il freddo. Tra questi, abbiamo i maglioni a collo alto per proteggere uno dei punti più delicati dal freddo. Ci sono i parka che, insieme a un buon cappotto, permettono di tenere al caldo il nostro corpo.

La nostra attenzione non può non andare alla casa e al modo di tenerla al caldo o almeno ad una temperatura accettabile. Si seguono i buoni consigli per una casa calda e, allo stesso tempo, per risparmiare evitando spese salate sulla bolletta elettrica e del gas.

Oltre alla casa, anche l’auto richiede una certa attenzione d’inverno. Le temperature fredde, infatti, potrebbero giocare qualche brutto scherzo, soprattutto su alcuni componenti come la batteria. Ma il fastidio più comune è quello dell’appannamento dei vetri, risolvibile con qualche vecchio trucchetto.

5 errori madornali assolutamente da evitare con l’automobile in pieno inverno per evitare guasti o danni

Le temperature si abbassano di notte e la serratura, in cui infilare la chiave, diventa gelata. È il momento di non forzare per non rovinare il meccanismo d’apertura. Meglio qualche prodotto per sgelare dedicato.

Tra i 5 errori madornali assolutamente da evitare, c’è quello di tirare al massimo il freno a mano. Infatti, quando di notte le temperature si abbassano, è possibile che il meccanismo del freno a mano si congeli. In questo caso è difficile sbloccarlo. Meglio inserire semplicemente la marcia che in piano mantiene la macchina ferma.

Facile per chi abita in zone collinari e di montagna trovare il parabrezza ghiacciato. L’idea di buttare dell’acqua bollente potrebbe rivelarsi una cattiva idea. Infatti, a causa della differenza di temperatura, il parabrezza potrebbe lesionarsi.

Anche utilizzare i tergicristalli per eliminare la crosta di gelo potrebbe causare graffi al parabrezza.

La cosa migliore sarebbe di accendere il motore e far riscaldare l’interno dell’auto, così che il ghiaccio si stacchi da solo o con l’aiuto di un raschietto. Anche un po’ d’acqua tiepida va bene, se si azionano subito i tergicristalli, a patto che non siano ghiacciati.

La pressione delle ruote

Sotto l’influenza delle basse temperature, anche la pressione delle ruote potrebbe risentirne. È possibile che si abbassino di 0,2 bar. In questo caso, se si prevede che le temperature restino basse per molto tempo, converrebbe compensare questa differenza.

Evitando questi errori, potremmo salvaguardare meglio la nostra auto.