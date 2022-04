Ecco cosa mangiare a cena di leggero con 3 idee veloci senza cucinare in maniera troppo impegnativa e spendendo pochi soldi utilizzando alimenti che spesso abbiamo in frigo

Quando è l’ora di cena, magari dopo una giornata di lavoro, non è facile cucinare. Cercare idee veloci che, in poco tempo, riescano a dare gusto, leggerezza e possibilità di mangiare sano rischia di essere un esercizio assai complicato. La tentazione di ordinare qualcosa da asporto è forte. E ogni tanto va anche bene dare soddisfazione al palato, ma farlo ogni giorno non è conveniente né dal punto di economico, né da quello nutrizionale.

Un trucco per disimpegnarsi al meglio è quello di avere sempre delle soluzioni a portata di mano. E allora ecco cosa mangiare a cena di leggero a titolo di esempio.

La prima soluzione è molto flessibile

La prima proposta sono gli involtini di zucchine. Bisogna tagliare le zucchine in maniera tale da avere delle strisce sufficientemente sottili da poter essere arrotolate. A quel punto vanno grigliate. Successivamente, una volta disposte sul piano da lavoro, bisogna aggiungere su di esse tutti gli altri ingredienti della ricetta, ad esempio: tonno, pomodoro a pezzetti e parmigiano (se si volesse, anche provola e mozzarella). Completata l’operazione, si dovranno usare degli stecchini per fissare ogni involtino. L’ultimo step è metterli in una teglia oliata e porli in formo per 10-15 minuti.

Si può anche essere previdenti

Un’altra soluzione è affidarsi a piatti che siano preparati in un altro momento della giornata, senza dover arrivare a cena. I pomodori ripieni sono un esempio. Vanno svuotati, spolpati, salati e lasciati asciugare. La polpa messa da parte andrà mescolata con del riso già scaldato. A quel punto bisognerà generare un impasto che, oltre a polpa e riso, potrà essere completato a piacere. Una possibile soluzione sono parmigiano, tonno, basilico, olio e sale. Questo composto, una volta amalgamato, andrà a riempire la parte vuota dei pomodori. Vanno infornati per più di 40-45 minuti a 180 gradi per poi essere serviti quando vogliamo.

Ecco cosa mangiare a cena di leggero con 3 idee veloci senza cucinare in maniera troppo impegnativa e spendendo pochi soldi utilizzando alimenti che spesso abbiamo in frigo

Chi invece preferisse un primo, può attingere sempre dalla dispensa, dove probabilmente troverà del tonno in scatola. Lo si può mettere in una padella, dove in precedenza si erano fatti rosolare olio e cipolla. Dopo un paio di minuti sarà il momento di aggiungere il pomodoro (pelato o passato), creando un composto che diventerà il condimento per la pasta, che nel frattempo abbiamo fatto cuocere. L’aggiunta di basilico e pepe è consigliabile come tocco finale.

Lettura consigliata

5 consigli per dimagrire e rimettersi in forma dopo aver mangiato tanto e assunto troppe calorie