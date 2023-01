Quanto costa andare al cinema e quali sono i giorni migliori per entrare in sala con lo sconto

Per chi ama guardare i film sul grande schermo, il cinema è davvero uno dei migliori passatempi. Ed anche un’occasione di svago e di confronto quando si va al cinema in gruppo. Ma detto questo, quanto costa il biglietto per entrare in sala? E come e quando è possibile pagare meno? Vediamo di fornire al riguardo tutte le informazioni utili. Per un intrattenimento sempre accessibile al miglior prezzo. In certi casi anche gratis!

Ci sono davvero tanti motivi per cui ogni tanto è bene andare al cinema. Perché vedere un bel film sul grande schermo permette di staccare la spina per un paio d’ore. Così come quello di andare al cinema è un passatempo che, a scelta, si può coltivare in solitudine oppure presentandosi in sala in gruppo.

In più, rispetto ad altri passatempi, quello di andare al cinema è relativamente economico. Vediamo infatti al riguardo quanto costa in media il biglietto per entrare al cinema. Ed anche quando è possibile pagare di meno. Ovverosia il biglietto a prezzo ridotto grazie agli sconti ed alle promozioni che spesso fanno pure i cinema per riempire le sale.

Quanto costa andare al cinema dalle grandi città ai piccoli comuni

Nel dettaglio, sul costo del biglietto del cinema c’è da dire che c’è in Italia, a livello territoriale, un’ampia variabilità. Questo per dire che, in genere, il biglietto del cinema tende a costare di più nelle grandi città, specie se si tratta di cinema multisala. Mentre il prezzo è più calmierato nei cinema, spesso con piccole sale, che si trovano nei piccoli comuni o nelle periferie anche di grandi città.

Detto questo, in genere attualmente il prezzo del biglietto per entrare al cinema non costa più di 12-15 euro. Specie quando si tratta di film proiettati in prima visione. Su quanto costa andare al cinema c’è da dire che in genere ogni sala ha le sue politiche promozionali.

Per esempio, spesso si entra al cinema a metà prezzo il lunedì oppure il mercoledì, mentre quasi sempre si paga prezzo pieno il sabato e la domenica. Inoltre, ci sono sale che propongono il cinema in abbonamento. Per esempio, acquistando un carnet di dieci ingressi al cinema ad un costo complessivo che è sempre inferiore al prezzo del singolo biglietto. Con un risparmio che in genere si aggira tra il 20% ed il 30%.

E con il Bonus cultura da 500 euro i film in sala sono gratis!

Inoltre, rispetto al passato si può andare al cinema a colpo sicuro. Ovverosia conoscendo giorno per giorno la programmazione e quindi le proiezioni cinematografiche. E questo perché le migliori sale hanno il proprio sito Internet con tutte le informazioni utili riguardanti anche i giorni in corrispondenza dei quali il biglietto di ingresso è a prezzo ridotto. In più, ricordiamo che si può andare al cinema senza spendere un euro se, avendo compiuto i 18 anni, è stato richiesto il voucher da 500 euro con la 18app. Ovverosia con quello che è comunemente noto come il Bonus cultura.