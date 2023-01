Fare la spesa e far quadrare i conti è diventato sempre più un’impresa titanica. Con un’occhiata ai prodotti di stagione e a queste offerte riusciremo a pagare solo 5 euro per la frutta e la verdura settimanale.

Sono molte le voci che incidono sul prezzo finale della frutta e della verdura. Consigliamo sempre di fare la spesa presso i mercati contadini ed acquistare il più possibile prodotti a km 0. La filiera corta è sinonimo di qualità e freschezza, ma permette anche di saltare i passaggi intermedi che fanno lievitare i prezzi. Non tutti però hanno la possibilità di acquistare dal produttore e allora ecco la nostra domanda: possiamo, con 5 euro, fare la spesa settimanale di frutta e verdura?

Come fare la spesa di frutta e verdura al supermercato o al discount con 5 euro a settimana?

È vero, detta così sembra una mission impossible, ma seguendo questi consigli potrebbe diventare un obiettivo realizzabile. Per prima cosa diamo uno sguardo a “La borsa della Spesa”, un servizio offerto dalla Borsa Merci Telematica Italiana. La società, spin-off del Sistema Camerale Italiano, ogni venerdì fa il punto sui prezzi nei mercati all’ingrosso delle maggiori piazze italiane per quanto riguarda frutta e verdura. La BMTI segnala come si stiano registrando ottimi prezzi e qualità per mandarini ed arance tarocco. Sta invece per concludersi la raccolta delle clementine quindi, calando l’offerta, i prezzi potrebbero salire. Ancora ottima disponibilità e prezzi bassi per zucchine scure, lattuga, cavolfiori e cime di rapa. Troveremo inoltre i primi carciofi del tipo romanesco, le cosiddette mammole. Diamo ora un’occhiata ai prezzi e alle offerte proposte da alcuni supermercati e discount a diffusione nazionale.

Quanta e quale verdura e frutta comprare al Lidl con 5 euro

Questa settimana troviamo 5 kg di arance tipo Navel a 2,79 euro. Acquisteremo un chilo di carote a 0,99 centesimi e (da giovedì) 500 g di broccoli a 0,89 euro. Inoltre aggiungiamo un cespo di insalata lattuga a 0,80 centesimi per un totale di 5,56 euro.

Da MD con 5 euro cosa mettiamo nel carrello

Come anticipato dalla BMTI, questa settimana troviamo le arance tarocco all’ottimo prezzo di 1 euro al kg in vendita in retine da 2 kg. Mettiamo nel carrello 1,99 euro di arance. Da MD troviamo in offerta il cavolfiore a 1,29 euro al kg. Inoltre acquisteremo 1 kg di carote a 0,79 centesimi ed un cespo di insalata a 0,79 euro. Abbiamo speso 4,86 euro.

Stesso menù per Esselunga con 5 euro

Da Esselunga troviamo i broccoli con il 40% di sconto a 1,18 al kg. Acquisteremo inoltre 700 g di carote a 0,78 centesimi. Di carote e broccoli possiamo utilizzare ovviamente anche gli scarti per preparare zuppe e dumplings, i buonissimi ravioli cinesi. Infine troviamo a 1,48 al kg le arance tarocco e le mele Red Delicious a 0,98 al kg. Abbiamo speso 4,42 euro per la scorta di una settimana per una persona.

Spesa settimanale di frutta e verdura al Conad

Da Conad troviamo il cavolo romanesco a 1,39 euro al kg ed 1,5 kg di patate a 1,98 euro. Aggiungiamo un chilo di arance di tipo Navel a 1,19 euro per un totale di 4,56 euro.

Ecco come fare la spesa di frutta e verdura al supermercato risparmiando e avere più budget per il resto, magari anche per un buon vino.