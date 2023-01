Le 5 serie TV più attese dell’anno su Netflix, Disney+, Sky e Prime: queste non possiamo perdercele!

Il 2023 si preannuncia ricchissimo di novità per quanto riguarda le serie televisive. Le piattaforme streaming hanno annunciato una buona parte dei palinsesti e delle nuove uscite. È il momento di scoprire le più interessanti in arrivo nei prossimi mesi.

Anno nuovo vita nuova. Ma soprattutto anno nuovo serie TV nuove. Il 2023 si preannuncia un anno ricchissimo per gli appassionati di serie. Le principali piattaforme streaming hanno già fatto trapelare alcune indiscrezioni sulle uscite dei prossimi mesi e ce n’è per tutti i gusti. Quindi mettiamoci seduti perché stiamo per scoprire le 5 serie TV più attese dell’anno. Netflix, Disney+, Sky e Prime ci regaleranno ore e ore di divertimento assicurato.

Serie TV Netflix: la quarta stagione di You

Iniziamo da un graditissimo e atteso ritorno. Il 9 febbraio inizierà la quarta stagione di You, uno dei programmi di maggior successo targati Netflix. Questa volta il serial killer-libraio Joe Goldberg sarà a Londra e si troverà ancora una volta alle prese con amori malati e ossessioni. Nuovi personaggi, location inedite e tanti colpi di scena. Per attendere il finale, però, dovremmo aspettare il 9 marzo, data dell’uscita degli ultimi 4 episodi della stagione.

La serie TV italiana che non possiamo perderci

Negli ultimi anni l’Italia si è fatta valere con straordinarie serie apprezzate anche a livello internazionale. Una delle più attese del 2023 è Everybody Loves Diamonds in uscita in primavera su Prime Video. Le vicende narrano i fatti della più grande rapina di diamanti al Mondo, quella di Anversa del 2003. Il regista è Gianluca Maria Tavarelli e nel cast ci sono grandi nomi come Kim Rossi Stuart, Gianmarco Tognazzi e Anna Foglietta. Insieme a loro stelle del calibro di Malcom McDowell e Rupert Everett.

A marzo arriva la terza stagione di The Mandalorian

Non poteva mancare anche nel 2023 una nuova serie dedicata al magico universo di Star Wars. Gli appassionati di Jedi e Sith dovranno segnare sul calendario la data del 1 marzo. È il giorno in cui uscirà su Disney+ la terza stagione di The Mandalorian con ancora Pedro Pascal nei panni di Din Djarin. Ovviamente non mancherà al suo fianco il piccolo Grogu.

Le 5 serie TV più attese dell’anno: su Sky arrivano The Last of Us e Django

Durante le vacanze di Natale è arrivata una Smart TV in casa? È il momento di collegarla a internet o a un decoder Sky. La piattaforma satellitare ha uno dei palinsesti più interessanti dell’anno per quanto riguarda le serie TV. Si parte alla grande il 13 gennaio con l’esordio di The Last of Us, serie ispirata all’omonima serie di videogiochi. Gli ingredienti per il successo ci sono tutti: cast di primo livello, scenario post apocalittico e viaggi on the road attraverso gli USA.

Per gli amanti del western, infine, la serie imperdibile sarà Django. Ancora non c’è una data di uscita ma sono arrivate le prime indiscrezioni. Django sarà Matthias Schoenaerts e nel cast ci saranno anche Noemi Rapace e Nicholas Pinnock. Presente anche Franco Nero, leggenda del cinema italiano e interprete del Django “originale” del 1966.