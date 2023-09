Quanto costa mangiare da Enrico Crippa al Piazza Duomo di Alba? I prezzi del ristorante con 3 stelle Michelin

Vuoi concederti una cena stellata ad Alba presso il ristorante dello chef Enrico Crippa? Ecco quanto devi aspettarti di pagare se vuoi provare uno dei menù degustazione.

Il ristorante Piazza Duomo si trova in Piazza Risorgimento 4 nella città di Alba. La guida Michelin gli ha assegnato ben tre stelle e questo lo rende uno dei posti più esclusivi in cui è possibile pranzare o cenare in Italia e nel mondo.

Ma quanto costa mangiare da Enrico Crippa al Piazza Duomo di Alba? Stiamo per rispondere a questa domanda. Anticipiamo che, come è ovvio, i prezzi previsti dal menù non sono affatto per tutte le tasche. Potrebbe però valerne la pena spendere una certa somma se vuoi concederti un’esperienza culinaria diversa dall’ordinario.

Quanto costa mangiare da Enrico Crippa al Piazza Duomo di Alba? Ecco svelato

Il ristorante prevede ben tre menù. Uno di questi è di 4 portate e disponibile solo il giovedì e il venerdì a pranzo e ha un costo di 160 euro a persona.

A questa somma si potranno assaggiare alcune delle più note specialità dello chef Enrico Crippa. L’altro menù è Viaggio Crippa, che prevede 8 portate a 290 euro. Pagando dai 190 ai 640 euro in più si possono avere degli abbinamenti con il vino. Indubbiamente, in questo modo l’esperienza sarà più completa.

La specialità di casa: il menù Barolo, un omaggio alla ricchissima tradizione culinaria del Piemonte

Ultimo ma non meno importante (anzi) è il menù Barolo, uno dei più costosi in assoluto in Italia. Il suo costo è infatti di 500 euro a persona. Si tratta di ‘’un’ode al Piemonte e alle sue grandi tradizioni’’ e segue le orme di Giovanni Vialardi, che nell’Ottocento era cuoco presso la corte dei Savoia. Include un aperitivo preparato con il Barolo Chinato Ceretto e diversi vini piemontesi per accompagnare le pietanze.

Insomma, si tratta di un menù dalle pietanze ricercatissime e che indubbiamente meritano di essere provate almeno una volta nella propria vita nonostante il prezzo proibitorio.

