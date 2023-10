Cosa comprare a ottobre al supermercato e al mercato oltre ai funghi porcini

Il mese di ottobre dà il via alla stagione autunnale. Le verdure autunnali e i funghi ci aspettano per trasformarsi in veri protagonisti.

Il mese di ottobre è iniziato da pochi giorni ma è già entrato nel vivo. Lasciandoci alle spalle l’estate sarà il momento di occuparci della spesa autunnale per portare all’interno delle nostre dispense alimenti sempre freschi e, soprattutto, “di stagione”. Per trovare frutta e verdura migliori per la stagione sarà sufficiente recarsi al supermercato o al mercato. Un modo meraviglioso per non farai scappare prodotti salutari a prezzi molto interessanti. Unire salute e risparmio, infatti, è uno dei desideri di moltissimi italiani. Riuscire a farlo, ovviamente, richiede un po’ di attenzione quando ci si accinge a fare la spesa. Tra gli ortaggi migliori da scegliere in questo periodo troviamo la zucca, i cavoli e i broccoli. Non si tratta di ortaggi ma sono i funghi i grandi protagonisti del periodo. Oggi si cercherà di scoprire come scegliere questi prodotti al supermercato o al mercato.

Per scegliere questi ortaggi potremmo recarci al supermercato o, meglio, al mercato rionale. Per la zucca bisognerà scegliere quella più matura. Per non farsi fregare osservare il picciolo che dovrà essere secco e la buccia. Quest’ultima, infatti, dovrà essere soda, in caso di zone più morbide saremo di fronte a zucche non perfettamente mature. Il costo delle zucche potrà variare a seconda del posto in cui si acquistano. Mediamente costerà dai 2 ai 4 euro al kg. I cavoli, invece, andranno scelti compatti con foglie verdi e lucide. Si dovrà scegliere tra diverse varietá, tra i più apprezzati il cavolo verza e il cavolo cappuccio. I prezzi andranno da 1,40 euro ai 2 euro al kg a seconda della zona. I broccoli, invece, si potranno scegliere se compatti, di colore verde scuro, con foglie verdi e non appassite oltre che gambi tenero.

I broccoli costeranno circa 4 euro al kg, anche qui molto dipenderà dalla zona. Da ultimi i re dell’autunno, i funghi porcini. Per la scelta bisognerà affidarsi a venditori di fiducia, i funghi dovranno essere di colore marrone con gambo chiaro e sodo. Non dovranno esserci parti molli che, invece, potrebbero denotare la presenza di vermi o di un fungo poco fresco. I funghi porcini freschi costeranno circa 30 euro al kg ma potrebbero costare più o meno a seconda del posto in cui si acquistano. I funghi potranno essere utilizzati in moltissime ricette, dai primi piatti ai secondi fritti. I funghi fritti, infatti, sono una vera bontà da portare in tavola durante il periodo autunnale. Ecco, quindi cosa comprare a ottobre al supermercato ma anche al mercato.

