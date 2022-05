Dopo i primi 20 anni vissuti a casa con i genitori, in molti giovani cresce la voglia di andare a vivere da soli. Diventa in tutto e per tutto un obiettivo per godersi la vita da single oppure con il partner. Pur tuttavia, non si può decidere di lasciare la casa di mamma e papà da un giorno all’altro, dopo la maggiore età, in quanto la vita costa. E quindi per soddisfare quella nascente voglia d’indipendenza servono anche spalle larghe dal punto di vista economico. Vediamo allora di fornire alcuni consigli utili per chi è deciso a fare il grande passo di andare a vivere da soli.

Quanti soldi ci vogliono per andare a vivere da soli e per godersi la vita da single o con il partner

Nel dettaglio, e prima di tutto, l’idea di andare a vivere da soli andrebbe sempre discussa e concordata con i propri genitori. I quali, in questo modo, saranno di certo più propensi ad agevolare l’indipendenza del figlio anche con un sostegno economico iniziale. In tal senso, per esempio, i genitori potrebbero anche avere la possibilità di regalare al figlio la casa dove andare a vivere da soli. Oppure i genitori potrebbero contribuire, almeno inizialmente, a pagare, tutto o in parte, il canone di locazione per una casa in affitto.

Detto questo, su quanti soldi ci vogliono per andare a vivere da soli, c’è da dire che con entrate inferiori ai 1.500 euro al mese è meglio non muoversi. Meglio 2.000 euro al mese, tra l’altro, per andare a vivere da soli dignitosamente quando si risiede nel Nord Italia.

Come lasciare la dimora di mamma e papà andando a vivere in coppia e cosa è meglio non fare

Decisamente più agevole, invece, è la scelta di andare a vivere da soli quando si decide di fare il grande passo in coppia e a lavorare sono in due. In tal caso, infatti, con almeno 2.500 euro di entrate mensili si può vivere dignitosamente con il partner sotto lo stesso tetto. Mentre è fortemente sconsigliata la scelta di andare a vivere da soli sostenendosi economicamente con lavoretti precari e saltuari. Da incarichi a tempo, come la correzione di bozze, passando per servire ai tavoli o lavorare in un pub nel weekend. In tal caso, infatti, è alto il rischio di fare il percorso inverso, tornando a bussare alla porta della casa dei propri genitori.

