Si dice che senza soldi non si canta messa. Questo vale pure quando una coppia si presenta all’altare per pronunciare il fatidico sì. Con la conseguenza che chi decide di sposarsi spesso deve fare i conti con il budget a disposizione.

Questo perché le voci di costo legate a un matrimonio sono davvero tante. Spaziano dai vestiti al catering, passando per la location, per il noleggio dell’auto e per i fiori. Il tutto senza dimenticare che c’è bisogno pure di un fotografo, dei truccatori e delle truccatrici, della musica e delle bomboniere. A tutto ciò, come se non bastasse, si aggiunge il costo per le fedi nuziali e quello per il viaggio di nozze.

Quanti soldi ci vogliono per sposarsi, dall’abito da sposa al pranzo di nozze

Di conseguenza, chi decide di sposarsi ha bisogno di pianificare il matrimonio anche e soprattutto per racimolare tutti i soldi che servono. Non a caso, nella maggioranza dei casi, passa almeno un anno prima di sposarsi. Per quello che poi diventa un lungo conto alla rovescia affinché il giorno per convolare a nozze sia davvero indimenticabile.

Allora, detto questo, quanti soldi ci vogliono per sposarsi? In linea di massima si può dire che per un matrimonio economico al giorno d’oggi servono almeno 20.000 euro. Ma per chi vuole fare le cose in grande, magari invitando al pranzo di nozze più di cento invitati, la spesa complessiva può lievitare fino a sfiorare i 100.000 euro.

Dove trovare tutti i soldi per convolare a nozze, dai risparmi all’aiuto economico offerto da amici e parenti

Ecco perché per pianificare un matrimonio ci vuole almeno un anno. Perché, tra i risparmi e l’aiuto economico offerto dai parenti e dagli amici, bisogna farsi trovare pronti pure con il budget. C’è addirittura chi si sposa contraendo dei prestiti. In linea di massima, si può dire che non è la scelta giusta. Dato che alla felicità di essersi sposati poi arriva subito il pensiero di dover pagare le rate del finanziamento.

In altre parole, pure per il matrimonio è bene non andare a caccia dello sfarzo a tutti i costi. In quanto, dal punto di vista finanziario, pure per convolare a nozze serve non solo senso pratico, ma anche oculatezza nel sostenere una spesa che sia in linea con le proprie possibilità.

Lettura consigliata

Cosa spinge un uomo a sposarsi