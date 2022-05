Una casa pulita è il miglior biglietto da visita per chi ci viene a trovare, oltre che un modo per sentirsi realizzati. Per questo le faccende domestiche assumono per molti una certa rilevanza e ci si mette sempre d’impegno.

La ciliegina sulla torta, però, sarebbe poter godere a lungo di quell’aroma paradisiaco che pervade ogni nostra stanza. Al quale, purtroppo, buona parte delle volte si sostituisce la puzza nauseabonda di piedi, fritto o altro ancora.

Anche se ci si affida di sovente a profumatori e prodotti commerciali, dovremmo ragionare su qualche rimedio naturale. Sono soluzioni a costo zero o quasi, perché solitamente gli ingredienti li abbiamo già a portata di mano. In poche mosse, comodamente da casa, potremo ricreare un dolcissimo profumo che inebrierà le narici nostre e degli ospiti.

I rimedi di Madre Natura

Guardiamoci bene attorno e rovistiamo in frigo o in dispensa, perché sono un’infinità i prodotti che potrebbero tornarci utili. Profumare casa in modo naturale non è solo una soluzione economica, ma potrebbe diventare anche un hobby piacevole.

In un batter d’occhio potremmo ideare fantastici pot-pourri o altre creazioni ingegnose antiodore. I chiodi di garofano, per esempio, sono formidabili se bolliti in acqua per dare vita a uno spray profumato. Lo stesso discorso vale per le stecche di cannella.

Oppure, potremmo recuperare qualche petalo di rosa o lavanda e pestarli bene con qualche spezia ed erba aromatica. Riponiamo il mix in un contenitore a chiusura ermetica e versiamo dell’olio essenziale. Agitiamo tutto per bene e dopo aver atteso qualche ora possiamo spostare tutto in un comodo vasetto di vetro da esporre sul tavolo.

Efficacissimo questo trucchetto naturale per eliminare i cattivi odori e profumare a lungo cucina, salotto e tutta la casa

Il consiglio di oggi prevede invece di realizzare un profumatore naturale bollendo qualche semplice ingrediente della cucina. Iniziamo preparando un pentolino con dell’acqua e aggiungiamo qualche scorza di limone e arancia e delle foglie di salvia secca.

Aspettiamo il bollore e lasciamo tutto sul fuoco per altri 5 minuti circa. Dopodiché attendiamo che la soluzione si raffreddi e aggiungiamo un cucchiaino di aceto e qualche goccia di olio essenziale al limone. Non ci resta che travasare tutto in un contenitore con nebulizzatore e spruzzare la miscela sulle tende.

Per ottenere il massimo dal nostro profumatore dovremmo applicarlo quando c’è il sole. In questo modo il calore farà evaporare l’acqua profumata e l’aroma si diffonderà per ogni stanza. È efficacissimo questo trucchetto naturale per eliminare i cattivi odori e lo useremo in continuazione.

Approfondimento

Basterà unire questi due ingredienti naturali per profumare la casa più intensamente di candele e oli essenziali ma senza ammorbidente o bicarbonato