Scopri 5 elementi che non devono mai mancare a tavola la sera di San Silvestro e Capodanno

Cenone di San Silvestro insieme ad amici e parenti? Ci sono 5 elementi che non devi dimenticare di inserire per fare bella figura con gli ospiti. Scopri quali sono e come sistemare tutto alla perfezione.

In questi giorni c’è grande fermento per i preparativi di pranzi e cene di Capodanno. Sono moltissime le persone che hanno deciso di rimanere a casa e invitare qualche amico oppure i parenti per il cenone di San Silvestro o per il pranzo del 1° gennaio.

Sono entrambe occasioni perfette per celebrare l’arrivo del nuovo anno come si deve. Ma per una festa assolutamente perfetta scopri 5 elementi che non devono mai mancare a tavola per fare bella figura con gli invitati.

Te ne parleremo qui di seguito per farti capire che cosa ti serve, cosa hai già e qualche astuzia per rendere tutto magico e perfetto. I tuoi invitati rimarranno piacevolmente sorpresi e verranno accolti da un’atmosfera speciale.

Scopri 5 elementi che non devono mai mancare a tavola: come stupire gli ospiti

Ovviamente non siamo qui per dare una guida su preparativi lunghi, impegnativi e noiosi. Anzi, daremo dei semplici e veloci consigli pratici giusto per aggiungere alla tavola quel pizzico di atmosfera di festa che non deve mancare.

Ecco le 5 regole importanti da rispettare:

centrotavola : l’elemento principale che ci fa sentire in clima di festa e per farlo non serve molto; basta un vasetto, qualche ramo e una o due pigne, quello che si può trovare in pochi minuti nel giardino o nella strada più vicina;

: l’elemento principale che ci fa sentire in clima di festa e per farlo non serve molto; basta un vasetto, qualche ramo e una o due pigne, quello che si può trovare in pochi minuti nel giardino o nella strada più vicina; candele: possono sia arredare che riscaldare l’ambiente, ne bastano poche, di quelle piccoline per dare un tocco di magia alla serata;

tovaglioli : si potrebbero mettere dandogli una forma, quella dell’albero ad esempio, oppure è molto più semplice legarli a metà con dei rametti per un effetto sbalorditivo;

: si potrebbero mettere dandogli una forma, quella dell’albero ad esempio, oppure è molto più semplice legarli a metà con dei rametti per un effetto sbalorditivo; messaggi personalizzati: ad ogni commensale sarebbe bello far trovare un bigliettino di auguri con una frase personalizzata , quindi non fare una cosa unica per tutti;

, quindi non fare una cosa unica per tutti; segnaposto: ognuno deve sapere dove andare a sedersi e per farlo ci sono moltissime idee carine, ma bastano dei semplici fogli colorati piegati a metà.

Con pochissimi materiali, che si possono trovare subito o avere già a casa, si può dare quel tocco in più che non guasta mai. La tavola imbandita e decorata in questo modo potrebbe essere elemento di ammirazione e di conversazione.

Tradizione o novità?

Di solito le persone per il menù non sanno mai se rifarsi ai piatti tradizionali oppure stupire con qualche novità, con qualcosa di diverso. Sarebbe molto carino unire questi due aspetti. In questo modo si accontenteranno tutti gli ospiti di tutte le età.

Via libera a spaghetti, cotechino, lenticchie, pandoro e panettone. Ma perché non aggiungere qualche antipasto un po’ diverso dal solito, più leggero magari, oppure un dessert speciale pensato appositamente per l’occasione?