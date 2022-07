Il polpo all’insalata è uno dei piatti che più si addice alle alte temperature, in quanto è perfetto da consumare freddo. Questo alimento è anche un ottimo ingrediente per la creazione di numerosi piatti, come il classico polpo alla Luciano, da consumare accompagnato con patate e in numerosissimi altri modi.

Il polpo è tanto gustoso e versatile quanto difficile da cucinare. Infatti l’errore più comune che si può commettere è sbagliarne la cottura, rendendo la sua consistenza gommosa e dura, tanto da divenire difficile anche da deglutire.

Per un polpo all’insalata morbidissimo sono questi i 3 errori da non commettere durante la cottura

Ma allora come fare per ottenere un polpo cotto a puntino senza rischiare di rovinare intere ricette? Sicuramente dobbiamo assolutamente evitare di affidarci al sentito dire per quanto riguarda i metodi di cottura del polpo, no a marchingegni come i tappi di sughero.

Gli errori da non commettere

Inoltre ecco 3 errori da evitare assolutamente quando cuociamo il polpo.

Il primo errore è quello di cucinare il polpo fresco. Per renderlo più morbido è importante che le sue fibre si indeboliscano. Per farlo, sarebbe preferibile congelare il polpo prima dell’utilizzo. Meglio congelarlo una notte intera prima dell’utilizzo.

Un altro errore da evitare assolutamente è riporre il polpo già in acqua bollente. Il polpo va riposto nella pentola con acqua fredda che si surriscalderà piano piano, senza mai dover raggiungere l’ebollizione. L’acqua dovrà raggiungere una temperatura di 95 gradi e non oltre. Quando l’acqua arriva a temperatura, la pentola va poi tolta dal fuoco, coperta con l’aiuto di un coperchio è il polpo va lasciato cuocere in quest’acqua per circa un’ora lontano dal fuoco.

Il terzo errore da non commettere riguarda la cottura. No, a cotture lunghe che irrigidiscono le carni. Inoltre, una volta cotto il polpo si deve raffreddare nella sua acqua. Uno sbalzo termico infatti ne indurirebbe solamente le carni.

Ebbene, per un polpo all’insalata morbidissimo basta non commettere questi comuni errori.

Curiosità culinarie

Il polpo è uno degli ingredienti principali dell’insalata di mare, un piatto estivo freschissimo e gustoso di origine tutta italiana, che fa impazzire l’intera Penisola da nord a sud. Un piatto caratterizzato da più specie di pesci insieme, solitamente molluschi e crostacei. Infatti al suo interno ritroviamo il polpo, i gamberetti, le vongole, i calamari e gli scampi.

Nella preparazione di questa prelibatezza che racchiude in se diversi sapori è indispensabile che ogni pesce sia cotto singolarmente. In più, meglio evitare di coprirne troppo il sapore utilizzando dei condimenti eccessivi. Perfetta da servire fredda, accompagnata con patate o anche con verdure.

