Quante volte dovremmo andare di corpo in una settimana per ripulire l’intestino, un consiglio sulla dieta

La stitichezza è un disturbo fastidioso che solitamente peggiora quando si prolunga la permanenza delle feci nel retto. Queste, seccandosi ulteriormente, potrebbero rendere ancora più complicata l’evacuazione.

Cosa può provocare la stitichezza? A qualunque età uno scorretto stile di vita potrebbe creare questo problema. Se non beviamo abbastanza acqua e non mangiamo le verdure e la frutta, se facciamo una vita sedentaria senza attività sportiva, potremmo alla lunga incontrare tante difficoltà.

La stitichezza potrebbe essere episodica o momentanea, quando viaggiamo e cambiano clima e orari, potrebbe capitare. Oppure quando viviamo situazioni di stress. Se, invece, soffriamo di malattie gastrointestinali o prendiamo farmaci quotidianamente, l’indurimento delle feci potrebbe essere una diretta conseguenza sul lungo periodo.

I comportamenti da seguire sarebbero diversi a seconda dei casi. Dovremmo modificare il nostro stile di vita e introdurre l’attività fisica nella nostra routine giornaliera. Adottare una dieta ricca di fibre, verdure, legumi e cereali per agevolare la motilità intestinale. Mele cotte, prugne e yogurt aiuterebbero a mantenere in equilibrio la flora batterica.

Erbe con proprietà fondamentali

Le conseguenze dello sforzo che facciamo tutti i giorni per evacuare potrebbero essere emorroidi o ragadi. In caso di sanguinamento potremmo spaventarci, ma dobbiamo sapere che a lungo andare queste situazioni rientrano nella normalità. Non lo è, invece, lasciare che l’intestino si riempia di feci.

Quante volte andare di corpo in una settimana? Non esiste un numero di giorni che dovremmo tenere in considerazione per iniziare a preoccuparci se non riusciamo a liberare l’intestino. 3 volte a settimana potrebbe essere un numero accettabile, chi va in bagno con regolarità evacua tutti i giorni, chi ci va più di 3 volte al giorno avrebbe problemi in senso opposto.

I rimedi naturali potrebbero prevedere lavaggi e clisteri con sali ed erbe. Le erbe potrebbero essere preparate tramite tisane e decotti o aggiunte ai cibi che mangiamo. Uva ursina, semi di psillio, cannella cinese sarebbero utili per sbloccarci. Quando l’intestino è pulito, l’organismo funziona meglio. Il corpo riposa durante il sonno, l’odore della pelle migliora, migliora anche l’alito, le evacuazioni diventano sempre più facili.

Quante volte dovremmo andare di corpo in una settimana e l’importanza dell’idratazione

Dovremmo sempre cercare di prevenire la stitichezza lavorando sulle nostre abitudini. Stiamo attenti quando oltre a non andare di corpo registriamo una perdita di peso, dolori addominali e sudorazioni. In quel caso dovrebbe essere il medico a prendere il controllo della situazione.

Per riuscire a evacuare la mattina appena svegli e andare a dormire leggeri organizziamo un pasto serale a base di carciofi, melanzane, fagiolini, ma anche riso integrale, lamponi e kiwi. Utilizziamo i semi di lino nelle insalate, consumiamo minestroni e brodo vegetale. Nella dieta non dovrebbero mancare fagioli e ceci che ci danno il giusto apporto di fibre.

Sono tutti utili consigli questi, ma il più importante riguarderebbe l’acqua. Se stentiamo ad andare di corpo potremmo aumentare la quantità di acqua giornaliera e arrivare fino a 3 litri. Tanti studi hanno confermato che l’idratazione ci aiuta a risolvere i problemi di stipsi.