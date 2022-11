I mille usi del miele non solo come dolcificante dietetico ma anche contro la forfora

Tutti conoscono il miele, uno dei frutti più dolci di Madre Natura. Nato raffinando le secrezioni delle api, questa preziosa sostanza è un ingrediente imprescindibile in cucina, ma non solo. Molti potrebbero stupirsi di questo ma il miele non serve solo da mangiare. Il nettare dei fiori viene trasformato e reso commestibile in un processo incredibilmente complesso ma al tempo stesso molto semplice.

Ne risulta è un preziosissimo ingrediente per l’essere umano, che grazie a i mille usi del miele può trovarne beneficio in tantissimi ambiti.

Per esempio, non tutti sanno che il miele sarebbe perfetto per curare la forfora. Spesso, infatti, questo fastidioso e antiestetico problema dipende dalla presenza di alcuni funghi della pelle. E il miele avrebbe delle ottime proprietà fungicide. Ecco perché spesso viene usato negli impacchi e nei prodotti di bellezza per la cute.

Ovviamente, è anche un aiuto nelle diete grazie al suo basso apporto calorico, soprattutto se usato con moderazione. Un trucco: sciogliere un cucchiaio di miele in un bicchiere d’acqua calda al mattino e berlo per riattivare il metabolismo. Provare per credere. Il miele ha anche ottime proprietà antiossidanti, che migliorerebbero la salute del cuore e ridurrebbero il rischio di cancro.

I mille usi del miele alternativi per la salute e la bellezza

Incredibile: il miele sarebbe anche un ottimo rimedio per il mal di testa dopo una serata di bevute eccessive. Basterebbe mangiarne un paio di cucchiaini e ci si sentirà presto meglio.

È anche un boost di zuccheri e glucosio, utilissimo per gli atleti e per chi fa attività fisica. Il miele non fa bene solo al corpo ma anche alla mente. Secondo alcuni studi pubblicati sulla rivista Menopause, questo nettare aiuta a conservare intatta e funzionale la memoria a breve termine anche dopo diversi mesi.

Un incentivo a consumarlo in quantità comunque moderate. E chi immaginava che potesse essere anche un lenitivo per le scottature da sole? Un metodo scoperto addirittura nell’Antica Grecia, più di duemila anni fa. È anche un ottimo rimedio naturale per il pizzicore che deriva dalla puntura di zanzare.

Sorprendenti usi che molti non conoscono

Altra grande proprietà del miele conosciuta perfino dai medici Egizi è quella di essere un ottimo antibatterico ed è per questo che veniva usato nell’antichità come rimedio per trattare le ferite e proteggerle dalle infezioni. A proposito di protezioni: il miele è un ottimo metodo per conservare la frutta stagionale, al posto dello zucchero e dell’acqua.

Usato come condimento per l’insalata è perfetto, specie se c’è del formaggio, ma come ingrediente per un bagno emolliente e rigenerante per la pelle? Nessuno ci avrebbe mai pensato… E invece, già Cleopatra, che notoriamente usava latte e miele per i suoi famosi bagni di bellezza, l’aveva capito. Usare un po’ di miele nell’acqua del bagno, con oli essenziali, idrata ed esfolia la cute.

Come rimedio naturale tutti sanno che è ottimo per il mal di gola: meno persone sanno invece che è perfetto per ridurre l’acidità di stomaco e i disturbi come la tosse, sempre grazie alle sue qualità emollienti. E sempre gli antichi lo usavano già al posto della cera per la depilazione in casa. Insomma, un ingrediente, mille usi.