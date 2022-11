Anziché gratinare broccoli e cavolfiori per renderli saporiti proviamo queste ricette della nonna

Tra le verdure che popolano la stagione invernale rientrano a pieno diritto broccoli e cavolfiori o verze che dir si voglia.

Non sono tra le verdure più profumate, questo è poco ma sicuro, senza contare che il loro gusto non mette d’accordo tutti.

Ecco perché, per renderle più appetibili, solitamente si ricorre a qualche stratagemma che può riguardare tanto la consistenza quanto gli abbinamenti.

La scelta più facile è quella di gratinare la verdura: bastano un po’ di pane grattugiato e di burro per rendere più gradevoli queste verdure.

È un po’ lo stesso ragionamento che si fa con i finocchi lessi: per renderli più gustosi e intriganti si infornano conditi con della besciamella.

Ma in ogni caso, anziché gratinare broccoli e cavolfiori per renderli saporiti dovremmo provare anche queste ricette della tradizione.

Pasta, riso, formaggi

Di solito, siamo talmente abituati a preparare i nostri cavalli di battaglia che non diamo corda al benché minimo esperimento in cucina.

Invece, basta solo un pizzico di fantasia in più per portare in tavola un piatto diverso e che possa piacere anche ai bambini.

Ad esempio, perché non cucinare una pasta con cavolfiori, pancetta e pomodorini?

Gli ultimi due ingredienti contrastano e animano il sapore più delicato e monotono del cavolfiore al vapore, dandogli tutto un altro gusto.

Per quanto invece riguarda i broccoletti, l’idea è quella di presentarli in una pasta che comprende anche acciughe e peperoncino.

Altri due sapori forti che vanno a esaltare quello meno deciso della verdura: il tutto passato al burro per dare una nota in più all’insieme.

Oppure ancora, visto che la domenica è per antonomasia il giorno dedicato alla pasta al forno, perché non provare una versione speciale?

Bastano un cavolfiore e più tipi di formaggio come fontina e scamorza per dare al cavolfiore quello sprint che di solito acquisisce accostato alla carne.

Gli amanti del risotto, invece, non dovranno fare altro che aggiungere i broccoletti alla ricetta tradizionale per cambiare un po’ le carte in tavola.

E se poi non si finisce, nessun problema: basta sfoderare una delle tante ricette di riciclo con il riso avanzato.

A tal proposito, per quanto riguarda il vino da abbinare al piatto, basta seguire un piccolo decalogo con i consigli degli esperti.

Anziché gratinare broccoli e cavolfiori proviamo queste ricette più qualche consiglio per i cattivi odori

Chiusa la parentesi nuove ricette da provare, resta ancora però un altro problema da risolvere.

In effetti, come anticipavamo, broccoli e cavolfiori sono ortaggi che per loro stessa natura hanno un odore abbastanza intenso in fase di cottura. Un aroma poco invitante, dunque, che rischia di aleggiare a lungo nell’ambiente domestico.

Tuttavia, basta ricorrere a qualche furbissimo rimedio della nonna per scongiurare questa eventualità.

Un primo consiglio è quello di aggiungere all’acqua di cottura qualche foglia di alloro o anche una stecca di cannella.

In alternativa, va benissimo sfruttare anche qualche fetta di limone: non solo profumano, ma aiutano a mantenere brillante il verde dei broccoli.

Tra le soluzioni più gettonate per neutralizzare gli odori figura anche l’utilizzo dell’aceto. Possiamo versarne qualche goccia in acqua di cottura o versarne di più in una tazzina da posizionare accanto ai fornelli.

Infine, il trucco della mollica di pane, da impregnare in aceto o succo di limone prima di posizionarla sotto il coperchio.