I legumi sono i semi commestibili delle piante leguminose. I più noti sono ceci, fave, fagioli, fagiolini, lenticchie, piselli e soia.

Un cibo che si consuma fin dall’antichità e che tutt’oggi è parte fondamentale della nostra dieta. Ci sono diverse ragioni per cui sono considerati un cibo particolarmente salutare ed è importante sapere quante porzioni bisogna mangiare a settimana secondo gli esperti. Sono fonte di fibra, carboidrati (ad esempio, un discreto quantitativo di amido) e vitamine del gruppo B. Ma anche numerosi minerali, tra cui fosforo, zinco, ferro e calcio. Questi ultimi due sono presenti in particolar modo nei fagioli e nella soia.

Da citare anche la buona quantità di proteine presenti. Anche se queste ultime hanno una minore qualità rispetto a quelle di origine animale. Il giusto consumo di legumi è associato ad un minore rischio di diabete, obesità, sindrome metabolica e alcune tipologie di cancro. Ad oggi non si è stati in grado di individuare i componenti che ne sono responsabili. Forniscono anche folati, importanti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei difetti del tubo neurale.

Quante porzioni di legumi bisogna mangiare a settimana secondo gli esperti

Gli esperti consigliano di consumarne almeno due, ma preferibilmente tre se non addirittura quattro, porzioni a settimana. Se possibile, anche di più. Una porzione di legumi freschi corrisponde a 80-120 g, una di legumi secchi a 30-40 g. Con eccezione di tutti i legumi di cui si consuma l’intero baccello, quindi la porzione di cui tenere conto è di 250 g a crudo. L’unico limite, secondo le Linee Guida per una Sana Alimentazione 2018 del CREA, è dato “dall’equilibrio generale della dieta e dalla presenza di tutti gli altri alimenti nelle giuste proporzioni”.

Alcune persone evitano di mangiarli perché sostengono gli provochino problemi di digestione. Stavolta non siamo davanti ad una leggenda metropolitana. C’è una motivazione precisa per cui ciò avviene.

Perché si digeriscono male?

I legumi causano un’insolita produzione di gas intestinale, a cui alcune persone sono particolarmente sensibili. Il problema sta nella buccia. Esattamente in alcuni suoi componenti zuccherini, che non possono essere digeriti. Cuocerli non serve a debellare il problema. La digestione è, in genere, favorita dagli enzimi digestivi, che aiutano l’apparato digerente a scomporre i cibi che si assumono, in modo che l’organismo possa assimilarli. Tuttavia, nel nostro intestino non ci sono enzimi specifici capaci di attaccare le molecole di galattoolisaccaridi, i componenti zuccherini prima citati. Di conseguenza, arrivano inalterati al colon, dove vengono digeriti da batteri, che producono acidi grassi a catena corta e gas. Questo è il motivo per cui mangiare legumi causa la produzione di gas intestinali, nonché distensione e gonfiore addominale nei più sensibili.

Ecco un modo semplice e veloce per risolvere il problema

Un problema simile è causato dai cereali integrali. Esistono però delle piccole precauzioni da prendere per mangiarli in tutta tranquillità e ne abbiamo scritto in quest’altra breve guida.