Ulteriore prova di forza per il Ftse Mib Future che ha chiuso la settimana di contrattazione in area 25.805. Oramai, il prossimo obiettivo da raggiungere entro pochi giorni è fra 26.250 e 26.500. Poi probabilmente si punterà ai 28.100/29.500 entro le prima decade di agosto. Quale livello invece non deve essere rotto al ribasso per confermare questa nostra view? 25.100 in chiusura giornaliera e poi settimanale ma poi si procederà per step.

Questo è quello che attendiamo nel breve termine, ma riteniamo che il Ftse Mib Future continuerà a mostrare maggiore forza relativa rispetto agli altri e sia destinato entro un paio di anni al massimo a ritornare sopra (e a superare di non poco) i massimi toccati dell’anno 2000. Come cogliere le opportunità che si presenteranno?

Ci sono tante società che mostrano multipli interessanti e un’ottima impostazione grafica e fra questi abbiamo scelto 3 titoli azionari sottovalutati da tenere d’occhio a Piazza Affari nella settimana del 14 giugno.

Operazioni consigliate e strategia di investimento

Abbiamo scelto Anima Holding, Cairo Communication e Stellantis (MIL:STLA).

Anima Holding, ultimo prezzo a 4,533. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,604 ed il massimo a 4,79. Fair value stimato a 6 euro per azione. Fino a quando reggerà al rialzo 4,25 in chiusura giornaliera, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 4,75 e poi 5,10. Per settimana prossima, il supporto da non rompere al ribasso è a 4,38.

Cairo Communication, ultimo prezzo a 1,97. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,102 ed il massimo a 2,031. Fair value stimato a 2,80 euro per azione. Fino a quando reggerà al rialzo 1,77 in chiusura giornaliera, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 2,15 e poi 2,29. Per settimana prossima, il supporto da non rompere al ribasso è a 1,902.

Stellantis, ultimo prezzo a 17,15. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 10,516 ed il massimo a 17,558. Fair value stimato a 28 euro per azione. Fino a quando reggerà al rialzo 16,02 in chiusura giornaliera, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 18,15 e poi 20,29. Per settimana prossima, il supporto da non rompere al ribasso è a 16,65.

