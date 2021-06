Come realizzare delle stupende mongolfiere d’arredo utilizzando da semplici oggetti che tutti hanno in casa

Tra le tante idee di riciclo creativo, sicuramente questa sarà apprezzata sia dai bambini che possono divertirsi e sia dai grandi che vedranno delle piccole opere d’arte.

Realizzare delle stupende mongolfiere d’arredo, utilizzando un oggetto comune che tutti hanno in casa, sarà un impresa semplice e stimolante che farà morire di invidia e curiosità chiunque.

Come riciclare con fantasia e creatività ottenendo risultati eccezionali

L’oggetto in questione è una semplicissima lampadina che oramai ha smesso di funzionare. Le vecchie lampadine di casa, di vetro o ancora meglio, di plastica, possono essere degli ottimi strumenti di riciclo creativo.

Non a caso se capovolgiamo la lampadina a testa in su da subito viene in mente che potrebbe essere una piccola e deliziosa mongolfiera. Con un po’ di creatività, manualità e qualche strumento giusto, si può realizzare un vero e proprio capolavoro da poter esporre a casa e farlo ammirare a tutti.

Le lampadine vecchie si prestano anche a molti altri riutilizzi, come vasetti per i fiori, porta spezie, vasi per piantine e molto altro ancora. In questo tutorial creativo, bisognerà lasciare spazio all’immaginazione e a tanti colori.

Occorrente

lampadine vecchie

spago

pistola per colla a caldo

forbici

tappo di bottiglia di plastica o tappo di sughero

Vari modi per decorare

pennelli e colori

carta da découpage

carta assorbente e colla vinilica

Procedimento

Iniziare col prendere una lampadina. Se è di vetro non togliere la parte inferiore, se è di plastica si potrà togliere con facilità da parte inferiore. Dopo aver preparato il “pallone” iniziare a capire come si vuol decorare la mongolfiera e in base a questo, preparare tutto l’occorrente.

Ad esempio la carta da découpage può essere un ottima idea. Si possono ritagliare i vari elementi oppure direttamente delle striscioline che possono essere incollate con un po’ di colla vinilica diluita in acqua. Basterà inumidire il foglio di carta e applicarlo con un po’ di manualità.

Anche la carta assorbente può essere applicata allo stesso modo e dopo che sarà ben asciutta, si potrà decorare con varie pennellate di colore.

Dopo aver decorato la parte superiore della mongolfiere, passare al cestello. Prendere il tappo di plastica e dipingerlo oppure ricoprirlo di filo di spago. Se invece si vuol utilizzare il sughero, si può tagliare in tre parti uguali e anche intagliarlo.

Infine prendere un filo di spago abbastanza lungo e fare un piccolo cappio con un nodo, che servirà per appendere la mongolfiera. Prendere un altro filo di spago e agganciarlo al nodo fatto in precedenza avendo così quattro fili che avvolgeranno la mongolfiera.

Si può creare un reticolo classico fatto di nodi alternando i capi oppure arrivare fino alla base della parte superiore dove si dovrà incollare con la colla a caldo per non far muovere i fili. Arrivati fin qui, utilizzare lo spago rimasto per agganciare il cestello e la mongolfiera è pronta.