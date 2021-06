Quante volte da bambini ci hanno vietato di fare il bagno dopo mangiato, facendoci aspettare ore al caldo prima di poter mettere piede in acqua? Probabilmente almeno una volta nella vita tutti abbiamo provato questa sensazione di rabbia e impotenza dovute a questo divieto. Ma è vero che dopo mangiato non si può fare il bagno? Il Ministero della Salute raccomanda di aspettare sempre qualche ora prima di entrare in acqua. Ma quando non abbiamo tutte quelle ore a disposizione è possibile fare il bagno dopo mangiato senza pericoli e semplici accorgimenti che in pochi conoscono.

Fare il bagno dopo mangiato si può con questi piccoli accorgimenti che in pochi conoscono

Prima di tutto è bene precisare che non esiste alcuno studio scientifico che evidenzi i rischi legati al fare il bagno dopo mangiato. Esistono opinioni di vari medici a riguardo. Ecco alcuni consigli utili per evitare qualsiasi problema quando si entra in acqua dopo mangiato.

Entrare in modo graduale in acqua

Il vero problema dell’entrare in acqua dopo mangiato è il freddo. Non l’acqua. Quando il nostro corpo è in digestione, infatti, i nostri muscoli lavorano per attivare il metabolismo. Un calo di temperatura improvviso porterebbe il nostro organismo a lavorare il doppio per ristabilire la temperatura corporea. Questo ovviamente potrebbe causare un blocco della digestione, shock termico e, se si è in acque alte, possibile annegamento. Perciò è sempre bene entrare in acqua gradualmente in modo da evitare sbalzi di temperatura troppo elevati.

Non fare troppi sforzi

Un altro nemico della digestione è lo sforzo. Soprattutto se si mangia qualcosa di molto pesante è meglio non sottoporre il nostro corpo a ulteriori sforzi. Il nostro organismo infatti sarà già abbastanza impegnato a digerire il cibo che abbiamo introdotto e gestire anche uno sforzo potrebbe essere molto pericoloso.

Non bere alcolici

L’alcool potrebbe ridurre riflessi e movimenti, due elementi importantissimi da tenere sotto controllo quando si è in acqua. È dunque opportuno non consumare alcolici prima di fare il bagno.