La nostra vita è costellata da numerosi impegni e attività e nella società contemporanea questo ci crea sempre più stress. Secondo il Ministero della Salute questo vale tanto per gli adulti quanto per i bambini. Soprattutto, il sonno è disturbato dal costante uso di schermi come il telefonino, il computer e la televisione.

L’impatto che questi apparecchi hanno sul nostro bioritmo e sull’organismo è molto forte e provocano un affaticamento del cervello. Di conseguenza con occhi stanchi e la testa sempre piena di immagini suoni e pensieri è difficile rilassarsi ed avere un buon sonno riposante. Vediamo quali sono i rischi e le difficoltà effettive di una mancanza di ore di rigenerazione durante la notte.

Quante ore dovremmo dormire in base alla nostra età per vivere meglio

Ci sono numerose fondazioni scientifiche che ci spiegano come realmente il sonno influisce sulla nostra vita. In particolare gli studi della “National Sleep Foundation”, dell’ “American Academy of Sleep Medicine” e della “Fondazione Veronesi” ci illustrano una tabella per capire quante ore dovremmo dormire secondo la nostra età per vivere meglio.

Per i neonati fino a 3 mesi sono necessarie dalle 14 alle 17 ore di sonno. Per quelli fino agli 11 mesi ne occorrono da 12 a 15. Dal primo al secondo anno di vita invece necessitiamo di almeno 11-14 ore. Infine da 10 a 13 ore per bambini dai 3 ai 5 anni di vita.

Il ciclo di ore di sonno dall’infanzia all’anzianità

Per i bambini dai 6 anni, età in cui si inizia la scuola elementare, si raccomandano dalle 9 alle 11 ore di riposo notturno fino ai 13 anni. Dall’adolescenza ovvero dai 14 ai 17 abbiamo ancora bisogno di almeno 8-10 ore per dormire bene. Dai 18 ai 25 anni si consigliano dalle 7 alle 9 ore, anche se 6 ore sono la media, considerata l’enorme attività vitale dei giovani di quest’età. Sempre dalle 7 alle 9 ore sono consigliate per tutto il corso della vita adulta dai 25 ai 64 anni. Per gli anziani la situazione varia a seconda della loro condizione fisica ma si considerano appropriate sempre dalle 7 alle 9 ore di sonno.