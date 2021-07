Sembra che un solo frutto possa esserci di molto aiuto quando abbiamo troppi pensieri per la testa. I benefici del cibo sul nostro organismo ormai sono assodati, però il cibo riesce ad avere dei benefici anche con effetti lenitivi sul nostro sistema nervoso. Quindi combattiamo mal di testa e rilassiamo la mente con questo frutto estivo piccolo, ma delizioso.

Combattiamo mal di testa e rilassiamo la mente con questo frutto estivo

Parliamo oggi delle ciliegie e dei suoi magnifici benefici. Partiamo con il dire che la stagione delle ciliegie è fino a luglio, quindi starebbe per finire, ma se ne trovano ancora con molta serenità.

Questo piccolo frutto rosso è pieno di sostanze che fanno benissimo al nostro corpo. È infatti ricco di antiossidanti: come luteina, zeaxantina e beta-carotene. Ma è un frutto ricco anche di minerali, tra cui il famoso potassio. Contiene anche ferro, manganese, zinco, magnesio e fosforo. E non è ancora finita, perché le ciliegie sono fonte di melatonina e di polifenoli.

La ciliegia è fonte naturale di melatonina

Se da una parte molte persone per combattere l’insonnia prendono la melatonina, dall’altra poche persone sanno che esistono degli alimenti che la contengono naturalmente. Come ad esempio le nostre ciliegie. Questo frutto infatti sembra ridurre la percezione di stress, ansia, mal di testa e ci rende silenziosamente pronti a un sonno che ristora, lavorando anche sui dolori muscolari. Come ricorda anche questo studio della Louisiana University.

La melatonina naturalmente si può trovare anche ad esempio nelle banane, nelle noci e anche nel riso integrale. Dato che le ciliegie hanno anche poteri depurativi, conviene non esagerare con questo frutto. Perché si potrebbe incorrere in problemi di stomaco. Quindi cerchiamo sempre di dosare l’assunzione di ciliegie e non esagerare. Inoltre ovviamente evitiamo di ingerire le ciliegie si siamo allergici a questo frutto.

