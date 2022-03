Leviamo subito la curiosità ai nostri Lettori che staranno leggendo questo articolo. Tra le superstar delle prossime ore, anzi dei prossimi giorni, ci saranno sicuramente i Gemelli. Svelato però il peccato, attendiamo di dire il nome del peccatore. E nel nostro caso sarà il Pianeta che accompagnerà questo segno probabilmente fino a fine marzo. Poi attenzione che altri due segni potrebbero essere letteralmente travolti da una ventata primaverile assolutamente positiva. Tuffiamoci nell’oroscopo e andiamo a vedere chi saranno questi fortunati.

I Gemelli potranno contare addirittura su due grandi alleati

Ci sono addirittura Giove e Nettuno nel cielo dei Gemelli nei prossimi giorni. La forza energica di entrambi sarà concentrata soprattutto sul lavoro. Non solo nella mansione attuale, ma anche nella possibile progettazione futura. Sia rimanendo nella stessa azienda, ma anche pensando a nuove e stimolanti avventure. Sembra infatti che dal 10 marzo in poi girerà completamente il vento, portando in dote ai Gemelli la voglia di avventura, ma anche tanto straordinario talento. Per una volta, le stelle non creeranno invidia in campo amoroso. Perché nonostante le attenzioni dedicate alla professione, i Gemelli sapranno intelligentemente mantenersi equilibrati anche in amore.

Quanta fortuna in arrivo per i Gemelli assieme a una sorpresa mentre questi 2 segni si prenderanno grandi rivincite economiche e professionali

Potrebbe uscire definitivamente dal letargo invernale il Cancro. Un altro segno, che, come i Gemelli, sarà sponsorizzato da due Pianeti: in questo caso Marte e Venere. Mentre il primo porterà con sé positività e senso della sfida, Venere attirerà il Cancro in un vortice di amore e passione che ha ben pochi precedenti. Secondo le stelle, infatti il periodo che va da metà marzo a metà aprile potrebbe portare soldi e novità professionali, ma anche una fase amorosa molto produttiva.

Sul podio c’è posto anche per la Bilancia

Quanta fortuna in arrivo per i Gemelli, ma il segno che più di tutti sarà stracolmo di energia sarà la Bilancia. Coccolato addirittura da Giove, questo segno si dividerà tra pensieri positivi, ottimismo, produttività ed equilibrio. Secondo la previsione delle stelle, da metà marzo in poi potrebbero arrivare davvero tante soddisfazioni economiche e professionali per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Oltre, infatti alla già citata alleanza con Giove, ci sarà pure Marte a donare spirito combattivo e voglia di raggiungere i traguardi prefissati. Occhio che l’arrivo anche di Venere potrebbe prospettare situazioni amorose romantiche e passionali.

