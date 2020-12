Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le unghie del cane si tagliano, ma invece se si ha un gatto? Anche ai gatti bisogna tagliare le unghie? Ebbene sì, anche ai nostri felini bisogna fare la manicure. Ma quando tagliare le unghie al gatto? Per i gatti le unghie sono molto importanti, ma per l’essere umano sono un grande elemento di fastidio.

I gatti infatti sono soliti farsi le unghie sui divani, poltrone o tavoli, e così facendo tendono a rovinare il mobilio. Per questo infatti la casa di chi possiede un gattino è sempre piena di giochi vari o di tiragraffi. Oltre ovviamente a tutti questi oggetti, è importante però anche tagliare la unghie del nostro unghie. Ma quando?

Quando tagliare le unghie al gatto?

Capire quando tagliare le unghie del nostro micio può sembrare difficoltoso, ma in realtà non lo è. I gatti per conformazione fisica hanno le unghie all’interno della zampa e le tirano fuori solo quando ne hanno voglia. Un modo per far uscire le unghie del nostro gatto è quello di premere il polpastrello sotto la zampa. Infatti così facendo le unghie fuoriescono immediatamente.

Per capire però quando tagliare le unghie del gatto bisogna osservarlo quando è a riposo e calmo. Infatti quando sono a riposo in gatti ritraggono le unghie. Ma se le unghie fuoriescono, anche quando sono a riposo, allora significa che è il momento di tagliarle.

Bisogna munirsi di uno strumento ad hoc per farlo e fare un po’ di esperienza. L’unghia non va tagliata nella sua interezza, ma solo la punta. Infatti osservando l’unghia del gatto si nota che una gran parte di questa è rosa. Il colore è dato dal fatto che all’interno è presente un vaso sanguigno, che quindi non bisogna assolutamente tagliare. Inoltre il taglio da fare è a V, dovrà avere la forma di un piccolo uncino. Se però non ci si sente troppo sicuri nel tagliarle da soli, allora ci si può recare in un negozio di toelettatura per gatti.

