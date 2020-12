Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si è a casa, ma non si sa che esercizi fare? Si brancola nel buio facendo un allenamento a caso che quindi non avrà nessun beneficio sul corpo? Be’ la ginnastica in casa con queste app è molto più facile e divertente. Fare palestra a casa, possiamo ammetterlo, è assolutamente noioso, in più si ha poco spazio, non si hanno gli attrezzi giusti, dopo i soliti tre esercizi ci si ferma e non si è motivati.

La palestra in casa insomma si trasforma in un fantastico disastro. Ma forse è possibile ancora salvare la situazione con queste app, che renderanno la ginnastica in casa molto più facile e divertente.

La tecnologia ti dice cosa fare

Sono 3 le app, che noi di ProiezionidiBorsa consigliamo, per un allentamento top: Freeletics, Nike Training e Calisteniapp. La ginnastica in casa con queste app è molto più facile e divertente. Ognuna di queste applicazioni è molto diversa dalle altre.

Cosa fanno queste app

Con la prima è possibile lavorare con un personal trainer, che farà dei piani d’allenamento personalizzati. La seconda invece presenta sia esercizi a corpo libero sia allenamenti con gli sportivi Nike. Infatti sarà possibile seguire gli esercizi che ad esempio fa Cristiano Ronaldo o altri atleti. Mentre la terza è un’app dedicata completamente all’allenamento di street workout, quindi quello al parco. È possibile scegliere il tipo di allenamento tra basso, medio e intenso, la zona che si vuole allenare e il gioco è fatto. Quest’app, per spronare l’atleta a fare sempre meglio, offre anche delle avvincenti sfide settimanali.

Spesso all’interno di queste app è necessario fare degli acquisti per avere magari la versione pro. E ovviamente è così anche per queste. Però la versione base, e quindi gratuita, è veramente ottima per allenarsi.

Approfondimento

