Un neonato porta con il suo arrivo gioia e allegria. E quando arriva in casa è difficile non volerlo toccare, baciare o abbracciare. Quel profumo inconfondibile, puro e semplice, attrae davvero tutti. E l’affetto che si prova per una creatura così piccola è incommensurabile. Ma il pediatra dell’Ospedale Santobono di Napoli, Vincenzo Tipo, mette in guarda su una cosa sbagliatissima che tutti fanno coi bambini senza rendersene conto. E, soprattutto, il medico, in un’intervista, cerca di avvisare dei pericoli di alcuni atteggiamenti soprattutto in tempo di coronavirus.

Ecco cosa non si dovrebbe mai fare con i bambini

Il Dottor Tipo è stato molto chiaro. I bambini non andrebbero mai baciati. Soprattutto sulle mani. Infatti, questo è il modo più semplice per trasmettere loro il virus. Infatti, il medico ha spiegato che è usanza davvero comune prendere i bambini in braccio, baciarli e accarezzarli. Per quanto questi gesti siano spinti dall’affetto, in questo momento sono da evitare. Il pediatra ha spiegato che i sintomi nei neonati sono per lo più difficoltà respiratorie, febbre, problemi intestinali. Perciò, se mai un bambino dovesse mostrare uno di questi problemi, sarà bene fargli fare una visita. Ma, per evitare comunque di metterlo in pericolo, sarà consono non farlo stare troppo vicino a persone non conviventi.

Ecco cosa fare per evitare che ciò accada

Per prima cosa, spiega il Dottore, non si dovrebbe far visita a persone che hanno in casa un neonato. Questo perché, nel momento in cui si va a salutare, sarà quasi inevitabile prendere in braccio il bambino, baciarlo e abbracciarlo. Che è una cosa sbagliatissima che tutti fanno coi bambini senza rendersene conto. Tutto questo, per il neonato, non può che rappresentare un pericolo in questo momento. Dunque, bisognerebbe evitare di toccare il neonato senza prima essersi lavati le mani, non baciarlo assolutamente e indossare sempre e comunque la mascherina.