Il gatto continua a mordere divani, ciabatte e piante che si hanno in casa? Ecco il trucco che salverà la casa dal felino. I gatti si sa che sono dei coinquilini un po’ fastidiosi. Appena gli viene detto qualcosa loro sono pronti a fare il contrario. Non mordere il divano e loro lo fanno. Non fare le unghie sulla poltrona e prontamente loro sono lì a graffiare la poltrona.

Insomma, i gatti non ascoltano mai. Ma un’altra vera passione dei felini sono le piante. Infatti appena ne vedono una iniziano a giocare con le sue foglie. Ma come evitare che il gatto distrugga le piante di casa? Ecco come rendere un calzino spaiato un gioco per il gatto con il riciclo creativo.

Costruire una piantina per gatti non è mai stato così semplice

Dato che i gatti sono dei veri fan delle piante, allora non resta che costruirne una solo per loro. Quello che serve è un vecchio calzino spaiato, del terriccio e dei semi d’erba verde. Prendere poi un bicchiere, oppure un vasetto, e mettere al suo interno il calzino, rigirando i lembi esterni sulla superficie tonda del bicchiere.

Ora il calzino sarà aperto e sarà possibile inserire il terriccio e dopo i semi. Richiudere il calzino e ora bisogna cercare di realizzare una forma affusolata. Dopo un po’ di tempo seguendo i giusti modi per innaffiare il prato, dal calzino inizieranno a sbucare fuori delle foglie d’erba. Una volta che saranno diventate belle alte, la piantina per il gatto è pronta.

Infatti è possibile metterla vicino al suo lettino, così potrà andare a mordicchiare la sua pianta ogni volta che vorrà lasciando perdere quella di casa a cui teniamo molto. Tutto questo semplicemente tramite un vecchio calzino. Dunque ecco come rendere un calzino spaiato un gioco per il gatto con il riciclo creativo.

