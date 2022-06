Estate, sole, giardino, amici e un meraviglioso barbecue sotto le stelle, cosa c’è di meglio? Per fare un barbecue perfetto e non dannoso per la nostra salute e per l’ambiente, bisognerebbe prestare attenzione ad alcuni dettagli ed evitare di fare determinati errori.

In questa guida vedremo principalmente come evitare gli errori più comuni quando si maneggia una griglia e come fare un barbecue in modo responsabile e sostenibile.

Quando si organizza un barbecue in giardino, con parenti e amici, ci sono 7 errori da non fare

Il primo errore da evitare sarebbe non acquistare carne di qualità, possibilmente biologica. Gli allevatori biologici, infatti, utilizzano una zootecnia il più appropriata possibile alla specie di animali che allevano.

Il secondo errore da non fare sarebbe grigliare solo carne, evitando la verdura.

La grigliata vegetariana è gustosa almeno quanto la “classica” con la carne.

Ci sono ricette vegane per il barbecue squisite, grazie alla marinatura.

Inoltre grigliare verdure ha un enorme vantaggio: ci permette di mangiare in modo più sano e di dare un contributo concreto alla protezione degli animali e del clima. Si possono grigliare zucchine, melanzane, peperoni, patate, cipolle, funghi, cavoli e altro ancora.

Altre cose da non fare

Quando si organizza un barbecue in giardino, bisognerebbe scegliere accuratamente il carbone da utilizzare. Sarebbe preferibile utilizzare il carbone locale oppure prestare attenzione ai marchi che garantiscono l’assenza di sostanze nocive. Per esempio, potrebbe essere utile sapere che spesso, per estrarre la lignite contenuta in alcuni carboni, si stanno alterando molti paesaggi del Mondo.

Il quarto errore da non fare per aiutare l’ambiente potrebbe essere limitare l’uso di stoviglie e piatti usa e getta, soprattutto prodotti in alluminio, che ha un grande impatto ambientale.

Il quinto errore da non fare sarebbe far sgocciolare il grasso sulla brace. Il fumo, infatti, potrebbe far formare idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni (IPA) che potrebbero finire sul nostro cibo.

Il sesto errore da non fare sarebbe permettere agli alimenti di carbonizzarsi. Non bisogna cuocerli ad alte temperature per troppo tempo, perché potrebbero formarsi le cosiddette ammine aromatiche eterocicliche (HAA), che potrebbero danneggiare il materiale genetico e provocare il cancro.

Il settimo e ultimo errore da non fare sarebbe sfumare con la birra quando si griglia. Bagnare il cibo grigliato può portare a una maggiore formazione di idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni (IPA). Meglio berla che versarla sulla griglia.

