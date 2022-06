Con queste splendide serate primaverili ed estive, cosa c’è di meglio che organizzare delle serate barbecue in giardino?

Prima di organizzarle, però, è necessario pensare ad effettuare un’accurata pulizia delle griglie.

Il barbecue non è solo carne e lo dimostrano le successive 5 ricette, veloci, squisite e golose grazie alla marinatura.

In questo modo ogni barbecue diventerà un’occasione golosa e innovativa. La marinatura è una tecnica di cucina tradizionale per la preparazione delle carni, dei pesci e delle verdure alla cottura.

5 ricette golosissime sia vegane che con carne o pesce, per un barbecue irresistibile grazie alla marinatura

Verdure, cipolle, funghi, ortaggi marinati con il rosmarino e cotti sul barbecue. Questa marinatura mediterranea necessita di questi ingredienti:

2 cucchiai di aceto balsamico;

1 cucchiaino di sale;

2 cucchiai di sciroppo d’acero;

4 cucchiai di olio d’oliva;

2 cucchiaini di aghi di rosmarino tritati;

2 spicchi d’aglio tritati finemente.

Peperoni, tofu, funghi e melanzane marinati con il peperoncino e cotti sul barbecue.

Questa marinatura agrodolce necessita di questi ingredienti:

1 peperoncino rosso, tritato finemente;

3 cucchiai di olio di sesamo;

9 cucchiai di olio d’oliva;

8 cucchiai di salsa di soia;

4 cucchiai di miele.

Petto di pollo, hamburger, zucchine, melanzane e peperoni, marinati allo yogurt

Per questa rinfrescante marinatura occorrono:

250 g di yogurt intero al latte;

1/2 mazzetto di menta, tritato finemente;

1 cucchiaino di miele;

1/2 cucchiaino di cumino macinato;

scorza di 1/2 limone biologico;

1/2 cucchiaino di sale;

1/2 cucchiaino di pepe.

Le ultime tre ricette di marinatura e cottura al barbecue

Tra le 5 ricette golosissime sia vegane che con carne, c’è anche una terza alternativa: il pesce marinato al peperoncino e timo cotto sul barbecue. Con questa marinatura si ha bisogno di:

foglie da 1/4 mazzetto di timo;

succo e scorza di 1/2 limone biologico;

2 peperoncini rossi, tagliati a rondelle sottili;

1 cucchiaino ciascuno di semi di coriandolo e finocchio, pestati in un mortaio;

4 cucchiai di olio d’oliva;

1 cucchiaino di miele liquido.

Altra idea, il tofu marinato all’arancia e cotto sul barbecue. Questa squisita marinatura vegana necessita di questi ingredienti:

8 cucchiai di aceto di riso;

1 cucchiaino di olio di sesamo;

100-140 ml di succo d’arancia;

Sale;

Pepe.

Verdure marinate e grigliate sul barbecue per una una bontà unica

Zucchine, melanzane, funghi, peperoni o cipolle sono molto adatte come verdure grigliate per la marinatura. Ma si possono usare anche altre verdure come il cavolo rapa, il finocchio, anch’essi adatti per una grigliata.

Per una marinatura top, abbiamo bisogno di:

2 rametti di rosmarino;

2 rametti di timo;

1 cucchiaino di aceto balsamico;

mezzo cucchiaino di sale;

150-200 ml di olio d’oliva;

2 rametti di maggiorana;

2 spicchi d’aglio.

Se ci piace il piccante possiamo aggiungere un po’ di peperoncino.

Il consiglio è di provare tutte queste 5 ricette golosissime per un barbecue in giardino davvero indimenticabile e poi scegliere la propria preferita.

