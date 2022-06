L’invito per il matrimonio della nostra amica è lì nel cassetto da mesi e finalmente è arrivato il giorno tanto atteso. Il vestito lo abbiamo scelto, ed è molto chic, ma siamo completamente nel pallone per quanto riguarda trucco e parrucco. Sono moltissime le acconciature da realizzare, anche senza ricorrere alla parrucchiera, ma ci mancano le idee. Cosa starà meglio sul nostro volto? Se abbiamo i capelli medi o lunghi, è meglio legarli o lasciarli sciolti? Tante le domande che ci frullano nella testa, e le risposte sono a portata di mano. Anche per le fanciulle con i capelli più corti.

Sciolti o raccolti

Chi ha capelli folti di media lunghezza, può decidere di lasciarli sciolti con onde morbide, o piuttosto può optare per un semiraccolto, con qualche treccia sul retro. La lacca ci tornerà utile, soprattutto se è previsto vento. Le fanciulle coi capelli lunghi possono giocarsela come meglio credono. Possono raccoglierli in un bello chignon (alto o basso), o legarli in una coda bassa decorata con un fermaglio, oppure cotonarli leggermente in cima e raccoglierli dietro, per dare volume. Insomma, chi ha capelli medi o lunghi ha l’imbarazzo della scelta. Purché si rimanga fedeli al look elegante e di classe, tipico della perfetta invitata a un matrimonio. Quello che molte non sanno, è che anche i capelli corti possono essere acconciati in modo originale.

Oltre alle acconciature per donne con capelli medi o lunghi scopriamo i favolosi trend delle acconciature da matrimonio per capelli corti

Le ragazze con i capelli corti possono tranquillamente non fare niente di particolare per pettinare i capelli. Il taglio corto è sempre elegante e si presta a qualunque outfit. Tuttavia, se vogliamo giocare un po’ con i nostri capelli per questa occasione speciale, possiamo farlo senza problemi. La prima acconciatura da provare è perfetta per chi ha i capelli molto corti dietro e un bel ciuffo in stile pixie cut davanti. Basterà realizzare, con il gel o con la lacca, un’onda stile anni ‘20 che vada a incorniciare il viso. Anche un’acconciatura bon ton sarà una scelta originale. Sarà sufficiente riempirsi le mani di gel, attorcigliare su se stessa una ciocca laterale, prendendo man mano anche i capelli dietro e fissarla con una molletta. Anche il finto chignon è un grande classico. È un accessorio che si trova facilmente nei negozi di accessori per capelli.

E chi ama osare?

Se ci piace il look più trasgressivo, che resista anche al momento dance del matrimonio con le hit dell’estate tutte da ballare, possiamo provare l’acconciatura spettinata, con l’aiuto di gel e cera (perfetta per tagli molto scalati). Un look super elegante prevede di attorcigliare un po’ di ciocche qua e là, su se stesse e fissarle con mollette invisibili o con elastici trasparenti. Infine, se tutte queste acconciature ci sembrano troppo laboriose, possiamo scegliere un semplice cerchietto prezioso, che darà una svolta al nostro look senza stravolgerlo. Oltre alle acconciature per donne con capelli medi e lunghi, sono infinite anche le possibilità per acconciare i capelli corti e diventare subito l’invitata più elegante del matrimonio.

