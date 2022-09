Dopo il rimbalzo di mercoledì, ieri si è verificato un pessimo segnale che apre la strada a ulteriori giornate di sell off e panico. La strada quindi rimane spianata verso gli obiettivi indicati nei giorni scorsi:

Dow Jones

29.500/29.000

Nasdaq C.

10.600/10.300

S&P 500

3.600/3.400.

Quando si formerà il minimo di questo crollo a Wall Street?

La data da monitorare con attenzione sarà quella del 17 ottobre, prossima scadenza di setup annuale. Da ora ai prossimi giorni, ogni giorno potrebbe portare a un’inversione rialzista. Perché questa affermazione? La storia insegna che i minimi importanti tendono a formarsi durante il mese di ottobre, e anche questa volta potrebbe accadere così.

I prezzi di chiusura del 29 settembre sono stati i seguenti:

Dow Jones

29.225,61

Nasdaq C.

10.737,51

S&P 500

3.640,46.

La previsione annuale si continua a discostare dal reale andamento dei prezzi

La previsione su scala settimanale per il 2022 è in rosso. In blu il grafico delle Borse americane fino al 23 settembre.

Quando si formerà il minimo di questo crollo a Wall Street? Come mantenere il polso per i prossimi giorni?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 29.811. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 31.026.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.052. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.614.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.737. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.901.

I nostri algoritmi quindi continuano a puntare al ribasso, e non negano che possano verificarsi ulteriori giornate di panico come quella di ieri.

In un contesto del genere, chi ha ottica di breve termine non dovrebbe tentare acquisti al rialzo. Di lungo, ovvero in ottica di 7/10 anni, le probabilità sono invece a favore.

