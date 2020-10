Quando non si può fare la depilazione laser

La ricerca del metodo di depilazione perfetto sembra non avere fine. Tra rasoi, creme depilatorie, cerette e luci pulsate, le opzioni sembrano non finire. Tra questi è sempre più di moda la depilazione laser, che a molti promette una pelle liscia per sempre in poche sedute.

Alcuni fortunati possono sottoporsi a questa depilazione e non pensare mai più ai loro peli. Altri soggetti, invece, hanno caratteristiche che li rendono inadatti a questo tipo di depilazione. Quando non è possibile ricorrere alla depilazione laser bisogna rassegnarsi e scegliere altri metodi meno definitivi. Ecco chi, purtroppo, non può affidarsi a questo tipo di depilazione.

Quando si hanno peli troppo chiari

La depilazione laser colpisce la melanina presente nel pelo. Attraverso la fototermolisi il laser indebolisce il pelo e distrugge il bulbo e l’area che provoca la ricrescita del pelo. Proprio per questo motivo il laser è più efficace sui peli scuri. I peli chiari come quelli biondi, bianchi o rossi, non hanno sufficiente melanina per assorbire a dovere il laser. L’effetto sarà, quindi, molto più blando e i risultati alquanto deludenti.

Anche la carnagione influisce. Sebbene ora esistano depilatori laser in grado di trattare anche le pelli molto scure, la combinazione migliore è quella di pelle chiara e pelo scuro. In questo modo la pelle non assorbirà il laser che sarà concentrato sul pelo.

Quando si assumono alcuni medicinali

La pelle è un organo estremamente sensibile e la stimolazione del laser può portare, in alcuni casi, a conseguenze spiacevoli.

Solitamente gli effetti collaterali si limitano ad arrossamento e, talvolta, all’insorgenza di qualche crosta. Se il laser viene fatto a pazienti che assumono certi medicinali c’è il rischio che si formino macchie cutanee. È il caso, ad esempio, dei gli antibiotici, dei corticosteroidei e perfino di alcuni trattamenti per l’acne.

Quando ci si depila troppo spesso

La depilazione laser funziona quando i peli sono in fase anagen, cioè quelli in via di sviluppo. Solo in questo modo sarà possibile colpire il bulbo ancora ricco di melanina.

C’è, però, una controindicazione. Tra una seduta e l’altra non bisogna depilarsi per non interrompere il ciclo di rigenerazione del pelo. Un pelo colpito dal laser in una fase non anagen verrà, infatti, solo indebolito e ricrescerà

Quando si sta aspettando la seduta successiva è bene evitare quindi ceretta, pinzette e rasoi. In alcuni casi, tuttavia, ciò è estremamente scomodo come per chi, ad esempio, vuole nascondere i peli del viso.

Bisogna, quindi, capire se si è disposti a passare settimane con la ricrescita del pelo potenzialmente visibile. Quando non si può fare la depilazione laser si può preferire una depilazione più frequente e non definitiva.