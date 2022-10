Il burro è costituito dalla parte adiposa del latte e si ottiene lavorando la panna. Alternativa grassa all’olio d’oliva, considerato meno pregiato, è prevalentemente usato per la preparazione di dolci. Può essere impiegato da solido, morbido o sciolto. Nutriente e dal sapore delicato, il burro è ricco di calcio, proteine e vitamina A. Come tutti gli alimenti, se consumato in modo eccessivo può recare fastidi all’organismo.

Come si produce il burro in casa

Al contrario di quanto si possa pensare, fare il burro in casa non è difficile ed è senz’altro più salutare. Per realizzare questa ricetta ci occorre solo un ingrediente: panna fresca liquida. Si versa la panna in una ciotola e si monta con la frusta elettrica. Tuttavia per questa ricetta sarebbe più funzionale usare la planetaria. Una volta che la panna si addensa si continua a sbattere con forza per una quindicina di minuti. Quando il colore bianco tenderà al giallo è possibile filtrare il composto con l’aiuto di un colino. Infine si lavora il burro con le mani donando forma al composto. Il burro a questo punto è pronto e va conservato in frigorifero.

Quando mettere il burro e come non rovinare tutto

Come abbiamo detto il burro utilizzato maggiormente per ricette dolci, insaporisce anche tantissimi piatti salati. Molti impiegano il burro nella preparazione di risotti. Tuttavia è importante sapere quando mettere il burro nel risotto. Infatti non sempre è opportuno questo ingrediente, accostandolo a tutte le ricette indistintamente, si rischia di rovinare tutto. Il burro è un alimento che dona consistenza al piatto e non sempre è l’ideale. Questo perché potrebbe sovrastare il sapore degli ingredienti base. Ecco qualche suggerimento per realizzare con l’aiuto del burro un ottimo risotto.

Come preparare il risotto

Si va dalle ricette più essenziali come il risotto burro e parmigiano o risotto burro e rosmarino, a quelle più elaborate. Da provare certamente il risotto con burro, alici e limone. Ecco cosa ci serve:

100 g di burro;

300 g di riso;

50 g di filetti di acciuga;

500 ml di brodo vegetale;

1 bicchiere di vino bianco;

1 limone;

sale;

olio di oliva.

Unire in padella le acciughe con l’olio d’oliva e mescolare a fuoco lento. Aggiungere il riso e tostarlo in padella per un minuto. Aggiungere anche vino, succo di limone e brodo. Cuocere per circa venti minuti. In ultimo aggiungere il burro e mantecare. Infine decorare con limone grattugiato prima di servire.

Lettura consigliata

Come preparare un risotto gourmet in autunno per una cena romantica