Nuovi posti di lavoro statali in Calabria e Sicilia a tempo indeterminato

Anche la Gazzetta Ufficiale n. 78 del 30 settembre si è rivelata ricca di concorsi tanto al Nord quanto al Sud del Paese. In questa sede, in particolare, vedremo alcuni concorsi che riguardano due Regioni limitrofe anche se divise dal mare. Infatti arrivano nuovi posti di lavoro statali in Calabria e Sicilia nell’ambito medico-sanitario. Vediamo di capire di quanti e quali posti si tratta.

I 2 concorsi pubblici in Sicilia

Un primo estratto di bando riguarda l’Azienda Ospedaliera (AO) “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo. Il concorso è per titoli ed esami e mira alla copertura di 5 posti di dirigente medico a tempo pieno e indeterminato. Nel dettaglio, un posto è per l’U.O.C. di genetica medica, 2 posti per l’U.O.C. di medicina interna e i restanti due per l’U.O.S.D. Endoscopia digestiva.

Per candidarsi serve la Laurea in Medicina, l’iscrizione all’Albo e la specializzazione secondo l’art. 1, comma 547 della Legge 145/2018 (e integrazioni). Le istanze, infine, vanno inoltrate per il 30 ottobre.

Sono invece 7 i posti messi a disposizione presso l’A.O. “Garibaldi” di Catania, per complessivi 3 concorsi. Il primo riguarda la revoca e contestuale indizione di una nuova selezione per 3 posti di logopedisti, categoria D. Gli altri due riguardano invece la selezione di dirigenti delle professioni sanitarie. In particolare, un posto è per l’area ostetrica e altri 3 per l’area infermieristica.

Le selezioni prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato mentre le domande vanno inviate per il 30 ottobre.

Arrivano nuovi posti di lavoro statali in Calabria e Sicilia in ambito medico-sanitario

Cambiando Regione, ma sempre restando in ambito sanitario, i primi 10 posti arrivano direttamente all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

Un bando riguarda la mobilità volontaria, e contestuale concorso, per 3 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Il secondo bando, anche questo per titoli ed esami, è volto alla ricerca di 7 dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione.

Anche in questo caso le istanze vanno inoltrate per il 30 del mese.

Le assunzioni previste dall’AS Provinciale di Cosenza

Infine gli ultimi 7 estratti apparsi in Gazzetta riguardano l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per complessivi 33 posti di dirigenti medici.

Nello specifico si ricercano 5 dirigenti medici nella disciplina di psichiatria, 7 in quelli di pediatria e 6 in anestesia e rianimazione. Altri 5 posti di dirigenti medici sono nella disciplina di ginecologia e ostetricia e altrettanti in quelli di ortopedia. Gli ultimi 5 posti, infine sono per 3 dirigenti medici nella disciplina di chirurgia generale e 2 in quella di medicina del lavoro.

Per tutti i profili la selezione prevista è per titoli ed esami e per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 30 ottobre.

Infine, considerata la mole di dati relativa alle singole selezioni invitiamo il Lettore interessato a consultare per intero il bando di proprio interesse.

