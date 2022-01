Da quando hanno preso piede i programmi di cucina tutti si sentono degli chef! Eppure, per quanto possa sembrare tutto il contrario, non è poi così qualunquista come affermazione. Infatti, prima dell’avvento dei vari programmi di sfide culinarie, non eravamo né tanto appassionati né troppo curiosi.

Ci si affidava alle care vecchie ricette della nonna e pochi ma essenziali attrezzi.

Per la pasta fatta in casa si andava di olio di gomito e mattarello, così come per i dolci ci limitavamo a dotarci di fruste e frullatori. Insomma, a meno che non fossimo dei veri appassionati, tutto ci sembrava fattibile con poco, come ci era stato insegnato.

Da quando gli chef stellati sono entrati in casa nostra tramite la TV, invece, ogni attrezzo ci sembra assolutamente necessario.

Quanti ormai possono affermare ad esempio di non avere in casa una bella e fiammante planetaria?

Tutte le potenzialità di un unico macchinario

Nel mercato se ne trovano di tutti i tipi, di tutti i marchi e di tutti i prezzi. Nonostante si tratti di un elettrodomestico non tra i più economici, sembrerebbe però essere ormai un must quasi in ogni casa.

In effetti non è difficile comprendere il perché, vista la portata dell’investimento.

Grazie alla planetaria, infatti, possiamo preparare qualsiasi tipo di impasto per dessert, pizze, focacce e pasta, tritare ingredienti e mescolare salse dolci o salate.

A questo scopo è solitamente dotata di tre diverse fruste adibite ognuna ad uno specifico compito.

La pinza a gancio è la più adatta agli impasti più tosti da lavorare, come ad esempio quello della pastafrolla.

La frusta a foglia invece è perfetta per i lievitati come pane e pizza. Infine la frusta a filo è la regina di panna, albumi creme come ad esempio una chantilly soffice e spumosa e tutto ciò che va montato.

Per capire se la planetaria funziona a dovere e le fruste sono ben tarate basta un semplice geniale trucchetto

Ovviamente, per funzionare bene, è necessario che la misura delle fruste sia adeguata a quella della ciotola.

Per evitare di buttare impasto, tempo e denaro è fondamentale che tra le fruste e la ciotola ci sia il giusto spazio. Qual è questo giusto spazio? Né troppo né troppo poco! Ma come possiamo capirlo?

Per capire se la planetaria funziona a dovere ed evitare disastri di cucina possiamo utilizzare un trucchetto semplicissimo quanto geniale.

Basterà mettere nella ciotola una monetina da pochi centesimi e iniziare a far girare la frusta. Se la frusta muove leggermente la monetina avremo conferma del fatto che la nostra planetaria è regolata alla perfezione.

Diversamente, dovremo intervenire abbassandola, e possiamo farlo muovendo la vitina sotto la testa a motore muniti di un cacciavite. Grazie a questo piccolo trucco eviteremo tante scocciature nonché tante pietanze andate letteralmente in fumo. Un test indispensabile per tutti quelli che ne possiedono una!