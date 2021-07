Nell’immaginario collettivo di tutti quando parliamo di carote ci viene subito in mente il coniglio. Infatti questo abbinamento è dovuto al cartone di Bugs Bunny sempre pronto a sgranocchiare una carota. Con questo articolo vogliamo far scoprire gli effetti benefici su due nostri organi vitali. Infatti quando mangiamo l’ortaggio preferito dal famoso coniglio il nostro intestino e lo stomaco sorridono. Le carote hanno proprietà benefiche e perciò sono in grado di contrastare in modo efficace i problemi che possono sorgere a livello di intestino e di stomaco.

Mangiare le carote

Prima di tutto le carote sono ricche di vitamina A perciò migliorano la funzionalità della mucosa dello stomaco. Di conseguenza diminuiscono i disturbi legati al colon.

Bisogna anche sottolineare un altro aspetto. Secondo alcuni studi, le carote, soprattutto nere, aiuterebbero a prevenire il tumore al colon perché ricche di polifenoli e di fibre. Inoltre mangiare carote aiuta a mantenere protette le pareti dello stomaco proteggendole da batteri nocivi.

Non tutti sanno che le carote sono in grado di ridurre in modo considerevole la formazione di aria nello stomaco.

Un aiuto all’intestino

L’ortaggio caro a Bugs Bunny contiene grandi quantità di vitamine. Per non perdere queste proprietà nutrizionali conviene consumare le carote cotte oppure di berne il succo fresco a temperatura ambiente.

Rimedio naturale contro l’ulcera

Le carote aiutano a prevenire le ulcere grazie al potere cicatrizzante e riducono l’acidità di stomaco. Di conseguenza chi soffre di sintomi come il reflusso potrebbe prendere la sana abitudine di consumare carote cotte con una certa frequenza.

Per l’estate iniezione di beta-carotene

Durante il periodo estivo molti mangiano carote per aumentare la produzione di melanina nel nostro corpo in modo da favorire la bellezza della pelle. Come sappiamo, gli alimenti di colore rosso, giallo o arancione, sono ricche di beta-carotene.

Ora avendo appreso tutti questi benefici delle carote sul nostro corpo non possiamo proprio fare a meno di consumare questo ortaggio.