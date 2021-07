Le relazioni che esistono fra le varie parti del corpo non sono ancora tutte note e la medicina ne scopre sempre di nuovi. Anche dei piccoli gesti quotidiani che sembrano scontati, hanno dei riflessi importanti. Per questo sembra incredibile ma questa igiene mattutina fatta male può danneggiare seriamente il cuore.

Il cuore al centro dell’attenzione

Il cuore è un vero motore che può lavorare anche cent’anni e più senza mai fermarsi. Tuttavia essendo un organo del nostro corpo, risente anche di come funziona il resto dell’organismo. Basta ad esempio mangiare un po’ più di carne rossa che il colesterolo aumenta, con conseguenze anche sul cuore.

Lo stress dovuto al superlavoro fa salire la pressione arteriosa e l’ipertensione può giocare davvero dei cattivi tiri al sistema cardiocircolatorio. Il cuore è un organo molto evoluto ed è legato agli altri organi, in modo tale che se qualcuno non funziona bene, ci sono ripercussioni anche sugli altri.

Sembra incredibile ma questa igiene mattutina fatta male può danneggiare seriamente il cuore

Forse può meravigliare non poco ma un’igiene orale approssimativa può influire negativamente anche il cuore. In particolare lavare i denti in modo poco efficace può avere conseguenze sul cuore.

In effetti spazzolare i denti, oltre ad eliminare le cause del tartaro, serve anche a combattere i batteri. Una buona igiene orale impedisce così la proliferazione dei batteri e un eventuale passaggio nel flusso del sangue.

Anche se potrebbe rivelarsi un fenomeno raro, tuttavia questi batteri possono introdursi nel sangue attraverso una piccola ferita o una piaghetta. Raggiungono così il cuore per installarsi all’interno di una valvola cardiaca o di un vaso sanguigno. In questo caso saremo affetti da endocardite, batteri che colonizzano l’endocardio, cioè il rivestimento del cuore. Il 15% di questa malattia porta alla morte.

Una buona igiene orale

Proprio nell’aprile 2021, l’Associazione Americana per il Cuore (American Heart Association) raccomanda una buona igiene orale per un cuore in forma. In particolare consiglia di lavare i denti 2 volte al giorno e per almeno 2 minuti, con un dentifricio al fluoro.

Questo per prevenire che lo stafilococco, pericoloso batterio presente nella bocca, possa produrre danni al cuore.

Ancora una volta il corpo ci rivela come anche le azioni d’igiene più piccole e ordinarie, se fatte bene, possono prevenire pericolosi danni alla salute.