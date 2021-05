Con l’estate che arriva ci dedichiamo di più a vivere gli spazi aperti. Ci godiamo i giardini e ci prendiamo cura degli orti. Molto spesso ci troviamo a dover combattere per allontanare insetti ed animali dannosi per questi spazi. Alcuni, infatti, deteriorano le piante ed il terreno. Con l’arrivo della bella stagione questi problemi possono anche aumentare. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Infatti, quando lo incontriamo ci possiamo spaventare e proviamo sempre ad allontanarlo ma in realtà questo animale è un ottimo alleato per l’orto e il giardino.

Può far paura

È un animale che possiamo trovare di frequente nei nostri spazi verdi. Soprattutto se sono presenti dei muretti dove può mettersi al sole. È una specie particolare che assomiglia alle lucertole. Ma ciò che spaventa sono le sue dimensioni. Infatti, può raggiungere il mezzo metro di lunghezza. È facile quindi pensare che sia un pericolo. Stiamo parlando della lacerta viridis. Conosciuto più comunemente come ramarro orientale. Lo si può riconoscere facilmente perché è di un verde brillante con il collo azzurro. Quando lo incontriamo proviamo sempre ad allontanarlo ma in realtà questo animale è un ottimo alleato per l’orto e il giardino. Sveliamo il perché nelle prossime righe.

Un vero guardiano

Come abbiamo detto all’inizio ci sono insetti e animali che possono danneggiare gravemente le nostre piante. Ma se nei paraggi troviamo un ramarro abbiamo un grande aiuto in più. Questo, infatti, si ciba proprio di quegli insetti e animali dannosi per il nostro verde. Come ad esempio bruchi, formiche, piccole lucertole, etc… Con questa funzione di spazzino contro elementi indesiderati proteggerà il nostro orto e giardino. Il consiglio se lo si incontra è di lasciarlo in pace e non avvicinarsi. Potrebbe spaventarsi facilmente e cercare di cambiare area.

Approfondimento

