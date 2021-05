Capelli sporchi, ciuffi che escono da tutte le parti o capelli che non stanno mai al loro posto? Bisogna assolutamente richiamarli all’ordine, ma sempre con eleganza. Di solito si opta per la solita coda di cavallo, che però può risultare un po’ banale. Quindi per capelli raccolti dall’effetto chic ed elegante basta imparare a fare questa semplice acconciatura. Infatti, per avere i capelli in ordine esistono tante acconciature molto semplici da fare, che regalano un effetto veramente mozzafiato e sembrerà di essere appena usciti dal parrucchiere.

Quello che è importante è solo un po’ di pratica e se al primo colpo l’acconciatura non viene in modo perfetto, non bisogna subito rassegnarsi, ma bisogna insistere. Vediamo allora ora un’acconciatura molto amata dalle donne, perché comoda, molto chic, elegante e che potrà sostituire la banale coda di cavallo.

Per capelli raccolti dall'effetto chic ed elegante basta imparare a fare questa semplice acconciatura

La semplice acconciatura di cui stiamo parlando è la treccia, ma non la solita a spiga di grano, questa ha qualcosa di diverso. Stiamo, infatti, parlando della treccia a lisca di pesce. Quest’acconciatura è molto d’effetto, ma per realizzarla non ci vuole tanto tempo, solo un po’ di pratica.

Come realizzare la treccia a lisca di pesce

Vediamo ora come realizzare la treccia. La prima cosa da fare è dividere a metà i capelli, creando una linea centrale. Possiamo aiutarci con un pettine. Ora che abbiamo tra le mani le due parti, prendiamo dall’estremità sinistra o destra, a seconda del lato, una piccola ciocca di capelli che faremo passare sopra quella grande e che si andrà a unire all’altra metà. Continuiamo questo procedimento alternando una ciocca all’altra fino ad arrivare alla fine, quindi chiudiamo con un elastico. Per non avere un effetto troppo rigido, possiamo aprire leggermente la treccia.

Di questa treccia esiste anche la versione francese che, a differenza di quella appena spiegata, parte dall’alto andando a raccogliere tutti i capelli in una grande treccia.

